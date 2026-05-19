OL : Afonso Moreira et Moussa Niakhaté dans l’Equipe type de la saison 2025-2026

Le journal a composé l’équipe type de la saison en se basant sur la moyenne des notes attribuées au fil des matchs.

Deux joueurs de l’OL sont ainsi honorés. On notera la présence du défenseur sénégalais Moussa Niakhaté, qui a obtenu une moyenne de 5,77. L’international avait déjà connu cinq sélections dans l’Equipe type cette saison.

Afonso Moreira figura lui sur le côté gauche de l’attaque, grâce à une moyenne de 6. Avec quatre apparitions dans l’Equipe type cette saison, le Portugais évolue aux côtés d’Ousmane Dembélé.

Avec une moyenne de 5,59, Corentin Tolisso figure dans la liste des remplaçants.

Enfin, l’ancien entraineur de l’OL, désormais au RC Lens, Pierre Sage, figure comme coach de ce onze type de la saison, avec une moyenne de 6,09.