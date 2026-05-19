L'actu de l'OL

OL : Afonso Moreira et Moussa Niakhaté dans l’Equipe type de la saison 2025-2026

OL : Afonso Moreira et Moussa Niakhaté dans l’Equipe type de la saison 2025-2026
OL : Afonso Moreira et Moussa Niakhaté dans l’Equipe type de la saison 2025-2026 - Lyon Foot

L’Equipe a dévoilé ce mardi son onze type pour la saison 2025-2026.

Le journal a composé l’équipe type de la saison en se basant sur la moyenne des notes attribuées au fil des matchs. 

Deux joueurs de l’OL sont ainsi honorés. On notera la présence du défenseur sénégalais Moussa Niakhaté, qui a obtenu une moyenne de 5,77. L’international avait déjà connu cinq sélections dans l’Equipe type cette saison. 

Afonso Moreira figura lui sur le côté gauche de l’attaque, grâce à une moyenne de 6. Avec quatre apparitions dans l’Equipe type cette saison, le Portugais évolue aux côtés d’Ousmane Dembélé. 

Avec une moyenne de 5,59, Corentin Tolisso figure dans la liste des remplaçants. 

Enfin, l’ancien entraineur de l’OL, désormais au RC Lens, Pierre Sage, figure comme coach de ce onze type de la saison, avec une moyenne de 6,09. 

Tags :

équipe type

OL

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.