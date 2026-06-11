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Match de pré-saison : l’OL connait ses adversaires !

Match de pré-saison : l’OL connait ses adversaires !
Match de pré-saison : l’OL connait ses adversaires ! - DR

Le calendrier de reprise se dessine petit à petit pour l’OL.

Alors que les joueurs ont rendez-vous au Groupama OL Training Center le 29 juin, le club a dévoilé ce jeudi les premiers matchs de pré-saison.

Les hommes de Paulo Fonseca affronteront le club de Mâcon 71 le 8 juillet à 10h30 au centre d’entrainement de Décines. Une autre affiche est prévue le 11 juillet, toujours au Groupama OL Training Center, face aux Suisses du FC Saint-Gall.

Enfin, une rencontre est prévue face au Servette FC le 15 juillet à 18h30 à Bourgoin-Jallieu.

Les Lyonnais partiront ensuite en stage, du 19 au 24 juillet, au Campus Adidas d'Herzogenaurach en Bavière.

Pour rappel, la saison débutera le 4 ou 5 août par le 3ème tour de qualification de la Ligue des Champions. La Ligue 1 reprendra, quant à elle, le week-end du 23 août.

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