Match de pré-saison : l’OL connait ses adversaires !

Alors que les joueurs ont rendez-vous au Groupama OL Training Center le 29 juin, le club a dévoilé ce jeudi les premiers matchs de pré-saison.
Les hommes de Paulo Fonseca affronteront le club de Mâcon 71 le 8 juillet à 10h30 au centre d’entrainement de Décines. Une autre affiche est prévue le 11 juillet, toujours au Groupama OL Training Center, face aux Suisses du FC Saint-Gall.
Enfin, une rencontre est prévue face au Servette FC le 15 juillet à 18h30 à Bourgoin-Jallieu.
Les Lyonnais partiront ensuite en stage, du 19 au 24 juillet, au Campus Adidas d'Herzogenaurach en Bavière.
Pour rappel, la saison débutera le 4 ou 5 août par le 3ème tour de qualification de la Ligue des Champions. La Ligue 1 reprendra, quant à elle, le week-end du 23 août.
🏁 Les premiers matchs de présaison sont fixés !— Olympique Lyonnais (@OL) June 11, 2026
Les rencontres face à Mâcon 71 et au FC St. Gall se joueront à huis clos au GOLTC.
L’OL affrontera le Servette FC le 15 juillet à Bourgoin-Jallieu.
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