Michele Kang parmi les 100 personnalités les plus influentes du sport

La propriétaire de l’OL figure dans le classement des 100 personnalités les plus influentes du sport publié par le magazine américain Time. L’entrepreneuse américano-coréenne apparaît dans la catégorie "Innovators", qui met à l’honneur les acteurs transformant durablement l’industrie du sport.

Cette reconnaissance vient récompenser l’engagement de Michele Kang en faveur du développement du sport féminin, un combat qu’elle mène depuis plusieurs années. Déjà propriétaire du club américain du Washington Spirit, elle a progressivement construit un groupe international dédié au football féminin avec l’acquisition d’OL Lyonnes et du club anglais London City Lionesses.

Depuis son arrivée à Lyon, Michele Kang a renforcé l’identité propre de la section féminine. Le changement de nom en OL Lyonnes, le développement de la marque à l’international, les investissements dans les infrastructures ou encore la volonté de créer un modèle économique spécifique au football féminin s’inscrivent dans cette stratégie. Sans oublier sa contribution à sauver le club masculin après un passage d’un certain John Textor entre Rhône et Saône.

À travers ses différents projets, la dirigeante est devenue l’une des figures les plus importantes du football féminin mondial et l’une des personnalités les plus écoutées lorsqu’il s’agit d’imaginer l’avenir du sport au féminin.