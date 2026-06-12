Nicolas Tagliafico (OL) déjà forfait pour la Coupe du monde avec l’Argentine ?

La Coupe du monde 2026 n'a même pas encore commencé que Nicolas Tagliafico doit déjà composer avec un sérieux contretemps. Le défenseur de l'OL s'est blessé lors d'un entraînement avec l'Argentine et manquera les premiers rendez-vous de l'Albiceleste dans la compétition. À cause d'une lésion musculaire, le latéral gauche ne sera pas disponible pour l'entrée en lice des champions du monde face à l'Algérie, dans la nuit de mardi à mercredi. Il devrait également être absent lors de la deuxième rencontre de groupe contre l'Autriche quelques jours plus tard.

Une mauvaise nouvelle pour Lionel Scaloni, qui comptait sur l'expérience du Lyonnais pour encadrer une sélection argentine toujours ambitieuse après son sacre au Qatar en 2022.

Pour autant, l'aventure mondiale de Nicolas Tagliafico n'est pas encore terminée. Selon ESPN, le sélectionneur a décidé de conserver le joueur dans son groupe malgré cette blessure. Après avoir déjà procédé à une modification de sa liste à la suite du forfait de Leonardo Balerdi, remplacé par Marcos Senesi, le staff argentin ne souhaiterait pas prendre de décision précipitée concernant le Lyonnais.

À ce stade, aucune durée d'indisponibilité précise n'a été communiquée. Si son absence pour les deux premières rencontres semble acquise, l'incertitude demeure concernant la suite du tournoi.