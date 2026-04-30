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"Une détermination qui force le respect" : l’OL félicité par la DNCG

"Une détermination qui force le respect" : l’OL félicité par la DNCG
"Une détermination qui force le respect" : l’OL félicité par la DNCG - Lyon Foot

La DNCG salue les efforts lyonnais malgré un déficit important.

Dans un entretien accordé à L’Équipe, Jean-Marc Mickeler, président de la DNCG, est revenu sur la situation financière de plusieurs clubs français, dont l’OL.

Interrogé sur les déficits importants des deux clubs, avec environ 200 millions d’euros pour Lyon au 30 juin dernier, le patron du gendarme financier est revenu sur les progrès réalisés.

Concernant l’OL, Jean-Marc Mickeler a salué le travail réalisé par la nouvelle direction : "Sur Lyon, la nouvelle équipe dirigeante a répondu présent avec une réactivité et une détermination qui forcent le respect".

Il a notamment insisté sur les efforts fournis pour réduire les charges du club : "La réduction de masse salariale opérée en une saison est sans précédent dans l’histoire récente du football professionnel français. C’est un effort considérable, et nous le reconnaissons pleinement".

Pour autant, Jean-Marc Mickeler assure que l’objectif de l’instance n’est pas de pénaliser ces clubs, mais de les aider à retrouver une trajectoire plus saine : "Ce sont deux clubs emblématiques, portés par des actionnaires engagés. Notre rôle est de les accompagner vers le rééquilibrage, pas de les fragiliser".

Des propos importants pour l’OL, longtemps sous pression financièrement, mais dont les efforts récents semblent désormais reconnus par le gendarme du football français.

Tags :

OL

DNCG

Finance

5 commentaires
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peut etre? le 30/04/2026 à 17:41
tres belle a écrit le 30/04/2026 à 13h22

photo...merci

trop belle pour nous

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meric Aulas le 30/04/2026 à 17:00

merci Aulas d’avoir réuni le club avec une gestion catastrophique il faut 10 ans pour se remettre d’une vente mal géré malgré les alertes de tout le monde

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DMPP le 30/04/2026 à 14:13

Le gendarme du foot?,parlons-en,pourquoi le parquet national financier s'intérèsse à nasser de doha?parceque sarkozy tout le temps au parc en tribune prèze,ou bien le piste(nasser) entre nyon(uefa) en suisse,et paris en france,via?....pour la libye ce fût genève en suisse....il semblerait qu'avec le conflit en iran,ça gaze moins question us dollars pour la caisse du prince du qatar,et pas que la caisse....le pqsg aurait-il des soucis(sic) financiers à venir,cerise sur le gâteau,le financier ,se faire sortir par l'illustre bayern munchen d'Olise et les autres qui méritent la cup haut la main.

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tres belle le 30/04/2026 à 13:22

photo...merci

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Copié collé le 30/04/2026 à 12:50

Mais quel est le deuxieme club évoqué dans l article ?

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