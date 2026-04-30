"Une détermination qui force le respect" : l’OL félicité par la DNCG

Dans un entretien accordé à L’Équipe, Jean-Marc Mickeler, président de la DNCG, est revenu sur la situation financière de plusieurs clubs français, dont l’OL.

Interrogé sur les déficits importants des deux clubs, avec environ 200 millions d’euros pour Lyon au 30 juin dernier, le patron du gendarme financier est revenu sur les progrès réalisés.

Concernant l’OL, Jean-Marc Mickeler a salué le travail réalisé par la nouvelle direction : "Sur Lyon, la nouvelle équipe dirigeante a répondu présent avec une réactivité et une détermination qui forcent le respect".

Il a notamment insisté sur les efforts fournis pour réduire les charges du club : "La réduction de masse salariale opérée en une saison est sans précédent dans l’histoire récente du football professionnel français. C’est un effort considérable, et nous le reconnaissons pleinement".

Pour autant, Jean-Marc Mickeler assure que l’objectif de l’instance n’est pas de pénaliser ces clubs, mais de les aider à retrouver une trajectoire plus saine : "Ce sont deux clubs emblématiques, portés par des actionnaires engagés. Notre rôle est de les accompagner vers le rééquilibrage, pas de les fragiliser".

Des propos importants pour l’OL, longtemps sous pression financièrement, mais dont les efforts récents semblent désormais reconnus par le gendarme du football français.