L’OL chipe un ailer de 19 ans à l’OGC Nice, un contrat de trois ans en vue ?

Selon les informations de l’Equipe, le jeune ailier de 19 ans n’a pas trouvé d’accord avec l’OGC Nice pour signer son premier contrat professionnel.

L’OL a profité de la situation pour entamer des discussions avec le joueur, qui aurait été convaincu par le projet lyonnais.

Selon le quotidien sportif, Kaïl Boudache, dont le contrat aspirant se termine à la fin de la saison, a déjà passé sa visite médicale. Il pourrait signer un contrat de trois ans à partir du 1e juillet, avec deux années supplémentaires en option.

Après avoir débuté en Ligue 1 en janvier dernier, le joueur a marqué deux buts.