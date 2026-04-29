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L’OL chipe un ailer de 19 ans à l’OGC Nice, un contrat de trois ans en vue ?

L’OL chipe un ailer de 19 ans à l’OGC Nice, un contrat de trois ans en vue ?
L’OL chipe un ailer de 19 ans à l’OGC Nice, un contrat de trois ans en vue ? - DR

Kaïl Boudache serait proche de rejoindre l’OL.

Selon les informations de l’Equipe, le jeune ailier de 19 ans n’a pas trouvé d’accord avec l’OGC Nice pour signer son premier contrat professionnel.

L’OL a profité de la situation pour entamer des discussions avec le joueur, qui aurait été convaincu par le projet lyonnais. 

Selon le quotidien sportif, Kaïl Boudache, dont le contrat aspirant se termine à la fin de la saison, a déjà passé sa visite médicale. Il pourrait signer un contrat de trois ans à partir du 1e juillet, avec deux années supplémentaires en option.

Après avoir débuté en Ligue 1 en janvier dernier, le joueur a marqué deux buts.

Tags :

OL

Kaïl Boudache

recrutement

1 commentaire
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il faut changer le 29/04/2026 à 18:37

il faut recruter des joueurs confirmés stop avec les jeunes recrues nous avons un grand centre de formation appuient sur eux il faut viser des titres et non jouer pour jouer

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