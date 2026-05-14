Anciens de l'OL

Vrai méchant de Knysna ? Raymond Domenech dénonce un documentaire "à charge" sur Netflix

Vrai méchant de Knysna ? Raymond Domenech dénonce un documentaire "à charge" sur Netflix
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L’ancien sélectionneur de l’Equipe de France Raymond Domenech affirme avoir été "trahi" après la diffusion sur Netflix d’un documentaire consacré à la Coupe du monde 2010 et aux événements de Knysna. Le deal passé avec les réalisateurs n'aurait pas été honoré.

Le Lyonnais ne pensait pas revivre un jour la haine des Français dans de telles proportions.

Raymond Domenech est sorti du silence après la diffusion du documentaire Le Bus consacré au fiasco de l’équipe de France lors du Coupe du monde de la FIFA 2010. Car depuis mercredi, l'ancien sélectionneur et ex-coach de l'OL subit un flot de critiques.

Dans un message publié jeudi 14 mai sur le réseau X, Raymond Domenech affirme se sentir "meurtri et trahi", évoquant même "un viol de [son] âme" après la diffusion du programme.

Le documentaire revient sur l’épisode de Knysna, lorsque les joueurs français avaient refusé de descendre de leur bus pour s’entraîner en pleine compétition, provoquant l’un des plus grands scandales de l’histoire du football français.

Dans Le Bus, Raymond Domenech apparaît sous un jour particulièrement critique : manipulateur, menteur, couard et insultant. Tandis que les joueurs, Patrice Evra en tête, font plutôt figure de grands gamins peu conscients des conséquences de leurs actes.

L’ancien entraîneur estime aujourd’hui que le documentaire constitue "un réquisitoire extraordinairement violent" contre lui. Il accuse également la production d’avoir sélectionné "les extraits les plus croustillants" afin de construire un film "sensationnaliste".

Parmi les éléments qui ont particulièrement heurté l’ancien sélectionneur figurent plusieurs notes personnelles rédigées pendant la compétition et reprises dans le documentaire. Et dans lesquelles il insulte les joueurs, à l'instar de Yoann Gourcuff qu'il qualifie de "con" et d'"autiste".

Raymond Domenech affirme que ces écrits n’étaient pas destinés à être rendus publics. Selon lui, ce journal représentait alors une manière de supporter la pression et l’isolement au cœur de la crise traversée par les Bleus.

Il affirme également que sa participation au projet était conditionnée à un droit de regard sur le montage final, engagement qui n’aurait selon lui pas été respecté.

En conclusion de son message, l’ancien coach lyonnais dit se "désolidariser totalement" du documentaire, qu’il estime contraire aux valeurs du football et du journalisme.

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Raymond Domenech

7 commentaires
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quand il est le 15/05/2026 à 07:42
ils ne valent rien a écrit le 14/05/2026 à 17h15

c'est un bon coach qui a été trahi par ses joueurs, génération de jeunes qui mérite juste de grosses paires de claques et de gros coup de pieds au cul surtout. Voila ce qu'il aurait du faire, prendre un bâton et taper sur la tête de tout ces nullos surpayés

invite dans l emission radiophonique de jerome reuten sur rmc ,je zappe :je ne le supporte pas

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le casuiste le 15/05/2026 à 06:49

mais domenech a t il une ame?

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Pipo pipo le 14/05/2026 à 22:36

Quand on est nul mais qu'on a un minimum d'honneur, on ne la ramène pas...

Il a la guerre et le déshonneur

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Gabin69 le 14/05/2026 à 19:49
ils ne valent rien a écrit le 14/05/2026 à 17h15

c'est un bon coach qui a été trahi par ses joueurs, génération de jeunes qui mérite juste de grosses paires de claques et de gros coup de pieds au cul surtout. Voila ce qu'il aurait du faire, prendre un bâton et taper sur la tête de tout ces nullos surpayés

Gérer les égos était aussi son boulot

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sacre raymond le 14/05/2026 à 18:32

cette homme a marqué l’histoire de la France par des sujets et des actions incroyables il a prédit de jouer la finale 2006 il a demandé sa compagne en mariage devant des millions il a provoqué la grève des joueurs mais il reste un bon entraîneur

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Oui mais le 14/05/2026 à 17:55
ils ne valent rien a écrit le 14/05/2026 à 17h15

c'est un bon coach qui a été trahi par ses joueurs, génération de jeunes qui mérite juste de grosses paires de claques et de gros coup de pieds au cul surtout. Voila ce qu'il aurait du faire, prendre un bâton et taper sur la tête de tout ces nullos surpayés

C'est aussi la preuve qu'il n'avait pas les compétences pour les diriger, donc pour les calmer et les mettre au boulot.

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ils ne valent rien le 14/05/2026 à 17:15

c'est un bon coach qui a été trahi par ses joueurs, génération de jeunes qui mérite juste de grosses paires de claques et de gros coup de pieds au cul surtout. Voila ce qu'il aurait du faire, prendre un bâton et taper sur la tête de tout ces nullos surpayés

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