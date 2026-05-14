Coupe du monde 2026 : Didier Deschamps dévoile sa liste ce jeudi, déception en vue pour Corentin Tolisso ?

Pour sa dernière compétition à la tête des Bleus, le sélectionneur tricolore sera l’invité du JT de 20h de TF1 et donnera en direct les noms des joueurs sélectionnés pour la compétition qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada.

Du côté de l’OL, un seul joueur pourrait être potentiellement concerné. Auteur d’une saison exceptionnelle sous les couleurs lyonnaises, Corentin Tolisso a largement le niveau pour intégrer la liste. Mais sa dernière convocation remonte à l’Euro 2020.

Malgré un fort lobbying réalisé par de nombreux anciens coéquipiers et par les médias, Corentin Tolisso ne devrait pas figurer, sauf surprise, dans la liste de Didier Deschamps. Son profil, trop offensif, pas assez monotâche comme les affectionne le sélectionneur, risque de ne pas servir au schéma tactique des Bleus cet été.

De quoi nourrir une dernière fois avant son départ de la sélection la légende selon laquelle Didier Deschamps a un problème avec Lyon.

On devrait malgré tout retrouver quelques anciens joueurs de l’OL, notamment Rayan Cherki (Manchester City), Malo Gusto (Chelsea) et Bradley Barcola (PSG).