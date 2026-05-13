"Gourcuff, mais qu'il est con" : les propos violents de Raymond Domenech à l’encontre de l’ancien joueur de l’OL lors du Mondial 2010

Le documentaire donne notamment la parole à Patrice Evra, capitaine des Bleus lors de la compétition, mais aussi à Raymond Domenech, le sélectionneur de l’époque.

Plusieurs joueurs de l’OL avaient participé à ce Mondial : Hugo Lloris, Anthony Réveillère, Jérémy Toulalan, Sidney Govou mais aussi Yoann Gourcuff.

Ce dernier est notamment ciblé par des propos violents, quand des extraits du journal de bord de Raymond Domenech sont cités à l’antenne : "Gourcuff, mais qu'il est con. Autiste léger d'abord et con ensuite", assène le sélectionneur.

Une scène est également racontée par Patrice Evra, qui explique être allé voir le coach à la suite du match nul face à l’Uruguay pour son premier match au Mondial. "Oh je sais ce que vous voulez, vous voulez que je sacrifie l'agneau ! Eh bien je vais lui mettre la guillotine, Gourcuff ne joue pas demain", répond Raymond Domenech à son capitaine. "Je dis : Mais coach, qu'est-ce que vous racontez ? Non, je m'en fous, je ne veux rien entendre, j'ai pris ma décision : Gourcuff ne joue pas demain", se souvient Patrice Evra.