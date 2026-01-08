Anciens de l'OL

Raymond Domenech (ex-OL) invité des 13e rencontres Sport, Littérature et Cinéma à Lyon

Raymond Domenech (ex-OL) invité des 13e rencontres Sport, Littérature et Cinéma à Lyon - Lyon Foot

Le programme des 13e rencontres Sport, Littérature et Cinéma se dévoile peu à peu, à trois semaines du début de l’événement.

Organisées à l’Institut Lumière à Lyon, ces rencontres se dérouleront du 28 au 31 janvier.

Raymond Domenech fait partie des premiers invités annoncés. La rencontre aura lieu le samedi 31 janvier à 17h et sera animée par Thierry Frémaux, le directeur de l’Institut Lumière.

Une séance de dédicaces aura lieu à l’issue de l’animation.

"De sa carrière à l’Olympique lyonnais avec lequel il gagne la Coupe de France en 1973, aux équipes du RC Strasbourg, du PSG et des Girondins de Bordeaux, de ses débuts d’entraineur à Mulhouse aux sélections de l’équipe de France Espoirs puis de l’équipe de France pour les Mondiaux 2006 et 2010 et l’Euro 2008, dans la victoire et les tempêtes, Raymond Domenech est l’une des grandes personnalités du foot français", résume l’Institut Lumière.

Raymond Domenech a déjà écrit Tout Seul et Mon dico passionné du foot, aux éditions Flammarion.

La billetterie est déjà ouverte.

3 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
l ancien coach mediocre nombriliste incapable d avoir pu mener à la victoire l equipe de france... le 08/01/2026 à 16:54

et qui ,au lieu d avoir eu la decence de s excuser dans sa difficile mission ,nous apprend à l epoque de notre defaite, publiquement et benoitement !son mariage:un clown!

Signaler Répondre
avatar
C est une bonne nouvelle le 08/01/2026 à 16:40

On apprend que Raymond a écrit Tout seul . Alors que l on soupçonne Nicolas d avoir écrit à plusieurs

Signaler Répondre
avatar
juste un beau le 08/01/2026 à 16:25

trou de balle nombriliste :sans interet!

Signaler Répondre

