Raymond Domenech (ex-OL) invité des 13e rencontres Sport, Littérature et Cinéma à Lyon

Organisées à l’Institut Lumière à Lyon, ces rencontres se dérouleront du 28 au 31 janvier.

Raymond Domenech fait partie des premiers invités annoncés. La rencontre aura lieu le samedi 31 janvier à 17h et sera animée par Thierry Frémaux, le directeur de l’Institut Lumière.

Une séance de dédicaces aura lieu à l’issue de l’animation.

"De sa carrière à l’Olympique lyonnais avec lequel il gagne la Coupe de France en 1973, aux équipes du RC Strasbourg, du PSG et des Girondins de Bordeaux, de ses débuts d’entraineur à Mulhouse aux sélections de l’équipe de France Espoirs puis de l’équipe de France pour les Mondiaux 2006 et 2010 et l’Euro 2008, dans la victoire et les tempêtes, Raymond Domenech est l’une des grandes personnalités du foot français", résume l’Institut Lumière.

Raymond Domenech a déjà écrit Tout Seul et Mon dico passionné du foot, aux éditions Flammarion.

La billetterie est déjà ouverte.