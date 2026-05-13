Moins d'un an après la disparition de son grand ami Bernard Lacombe, Fleury Di Nallo nous a quitté. Surnommé le “Petit Prince de Gerland”, l’ancien attaquant restera à jamais l’un des plus grands symboles du club rhodanien. Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, l’OL lui a rendu hommage avec émotion : “Notre héros s’est endormi.”
Arrivé à Lyon au début des années 1960, Fleury Di Nallo a marqué toute une génération de supporters grâce à son talent et sa fidélité au maillot lyonnais. Entre 1960 et 1974, il a disputé près de 500 rencontres sous les couleurs de l’OL et inscrit 222 buts, un record qui tient toujours aujourd’hui.
Au-delà de ses statistiques impressionnantes, Fleury Di Nallo a surtout contribué à écrire les premières grandes pages de l’histoire lyonnaise. Avec lui, l’OL a remporté trois Coupes de France et s’est imposé comme une place forte du football français.
International français, l’ancien attaquant reste encore aujourd’hui une référence absolue dans l’histoire du club.
C’est avec une immense tristesse que l’Olympique Lyonnais a appris le décès de Fleury Di Nallo, légende du club et éternel “Petit Prince de Gerland”— Olympique Lyonnais (@OL) May 13, 2026
Notre héros s’est endormi.
Adieu Fleury ❤️💙 pic.twitter.com/SZtmNqmB0F
Vous oubliez Rambert et Combin.Signaler Répondre
Rip Mr di nallo et passer le bonjour à mr lacombeSignaler Répondre
Alors ferme-la et retourne te coucher !!!Signaler Répondre
Et donc, Victor Hugo ?... Tu connais pas non plus ?
Désolé inconnu pour moi surement différence d'ageSignaler Répondre
Les légendes ne meurent jamais,être particulier quand la nature vous a prédisposé à être différent,déjà par son prénom,puis ensuite par son immense talent,le flair du chasseur de buts dans ses gênes.Mr Di-Nallo,votre départ définitif rend triste beaucoup de monde du côté de l'Olympique Lyonnais et pas que....La qualife pour la champion's league devient presque un devoir à lui devoir.RIP MONSIEUR.Signaler Répondre
Di Nallo merci, repose en paix le petit prince de Gerland.Signaler Répondre
Salut Fleury repose en paix !Signaler Répondre
Que de souvenirs, Di Nallo le petit prince de Gerland avec Chiesa, et Lacombe.Signaler Répondre
L'OL canal historique.
reposez en paix monsieur Di NalloSignaler Répondre
Repose en paix Fleury tu à fait vibrer le stade, ta fidélité au club avec une pensée pour Bernard Lacombe condoléances à sa famille.Signaler Répondre
Pas un prince un RoiSignaler Répondre
😢😢😢 un immense joueur de l’OL. Reposez en paix. Vous allez retrouver votre amiSignaler Répondre