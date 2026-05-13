Moins d'un an après la disparition de son grand ami Bernard Lacombe, Fleury Di Nallo nous a quitté. Surnommé le “Petit Prince de Gerland”, l’ancien attaquant restera à jamais l’un des plus grands symboles du club rhodanien. Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, l’OL lui a rendu hommage avec émotion : “Notre héros s’est endormi.”

Arrivé à Lyon au début des années 1960, Fleury Di Nallo a marqué toute une génération de supporters grâce à son talent et sa fidélité au maillot lyonnais. Entre 1960 et 1974, il a disputé près de 500 rencontres sous les couleurs de l’OL et inscrit 222 buts, un record qui tient toujours aujourd’hui.

Au-delà de ses statistiques impressionnantes, Fleury Di Nallo a surtout contribué à écrire les premières grandes pages de l’histoire lyonnaise. Avec lui, l’OL a remporté trois Coupes de France et s’est imposé comme une place forte du football français.

International français, l’ancien attaquant reste encore aujourd’hui une référence absolue dans l’histoire du club.