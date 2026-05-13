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OL : Fleury Di Nallo, légende et meilleur buteur de l'histoire du club, est décédé

OL : Fleury Di Nallo, légende et meilleur buteur de l'histoire du club, est décédé
OL : Fleury Di Nallo, légende du club et meilleur buteur de son histoire, est décédé - Lyon Foot

L’Olympique Lyonnais est en deuil. Le club lyonnais a annoncé ce mercredi la disparition de Fleury Di Nallo, immense figure de l’histoire de l’OL, à l’âge de 83 ans.

Moins d'un an après la disparition de son grand ami Bernard Lacombe, Fleury Di Nallo nous a quitté. Surnommé le “Petit Prince de Gerland”, l’ancien attaquant restera à jamais l’un des plus grands symboles du club rhodanien. Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, l’OL lui a rendu hommage avec émotion : “Notre héros s’est endormi.”

Arrivé à Lyon au début des années 1960, Fleury Di Nallo a marqué toute une génération de supporters grâce à son talent et sa fidélité au maillot lyonnais. Entre 1960 et 1974, il a disputé près de 500 rencontres sous les couleurs de l’OL et inscrit 222 buts, un record qui tient toujours aujourd’hui.

Au-delà de ses statistiques impressionnantes, Fleury Di Nallo a surtout contribué à écrire les premières grandes pages de l’histoire lyonnaise. Avec lui, l’OL a remporté trois Coupes de France et s’est imposé comme une place forte du football français.

International français, l’ancien attaquant reste encore aujourd’hui une référence absolue dans l’histoire du club. 

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OL

Fleury Di Nallo

12 commentaires
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St Aulas le 13/05/2026 à 18:15
Arthur a écrit le 13/05/2026 à 11h06

Que de souvenirs, Di Nallo le petit prince de Gerland avec Chiesa, et Lacombe.
L'OL canal historique.

Vous oubliez Rambert et Combin.

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Bobby 69 le 13/05/2026 à 15:44

Rip Mr di nallo et passer le bonjour à mr lacombe

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Deux neurones le 13/05/2026 à 14:49
foot 2 rue a écrit le 13/05/2026 à 14h22

Désolé inconnu pour moi surement différence d'age

Alors ferme-la et retourne te coucher !!!
Et donc, Victor Hugo ?... Tu connais pas non plus ?

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foot 2 rue le 13/05/2026 à 14:22

Désolé inconnu pour moi surement différence d'age

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DMPP le 13/05/2026 à 14:01

Les légendes ne meurent jamais,être particulier quand la nature vous a prédisposé à être différent,déjà par son prénom,puis ensuite par son immense talent,le flair du chasseur de buts dans ses gênes.Mr Di-Nallo,votre départ définitif rend triste beaucoup de monde du côté de l'Olympique Lyonnais et pas que....La qualife pour la champion's league devient presque un devoir à lui devoir.RIP MONSIEUR.

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Solidarité 69 le 13/05/2026 à 13:02

Di Nallo merci, repose en paix le petit prince de Gerland.

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Née a Lyon le 13/05/2026 à 12:38

Salut Fleury repose en paix !

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Arthur le 13/05/2026 à 11:06

Que de souvenirs, Di Nallo le petit prince de Gerland avec Chiesa, et Lacombe.
L'OL canal historique.

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Saviem69 le 13/05/2026 à 11:00

reposez en paix monsieur Di Nallo

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Rob le 13/05/2026 à 10:34

Repose en paix Fleury tu à fait vibrer le stade, ta fidélité au club avec une pensée pour Bernard Lacombe condoléances à sa famille.

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Free Lyon le 13/05/2026 à 10:32

Pas un prince un Roi

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mirou69 le 13/05/2026 à 10:27

😢😢😢 un immense joueur de l’OL. Reposez en paix. Vous allez retrouver votre ami

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