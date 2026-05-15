"Tout reste encore possible" : l’OL veut croire à la Ligue des champions jusqu’au bout

L’OL joue sa saison ce dimanche soir face au RC Lens au Groupama Stadium. Toujours en course pour une qualification en Ligue des champions, les Lyonnais abordent cette dernière journée de Ligue 1 avec encore de nombreux scénarios possibles entre Ligue des champions, barrages ou Ligue Europa.

Avant cette rencontre capitale, Paulo Fonseca a voulu afficher un discours résolument positif malgré la déception née de la défaite à Toulouse la semaine passée.

"Nous devons être positifs. Nous sommes dans une bonne position et nous avons encore des possibilités. C’est vrai que nous dépendons aussi des résultats des autres équipes, mais nous sommes optimistes à l’approche du dernier match. Nous avons la possibilité d’assurer une quatrième place, c’est pourquoi nous devons rester positifs avant cette rencontre".

Malgré la pression autour de cette fin de saison, Paulo Fonseca refuse de sombrer dans le pessimisme et préfère rappeler le parcours réalisé par son groupe.

"Lors des cinq derniers matchs, nous en avons gagné quatre et perdu un. Nous avons la possibilité de finir dans le top 4 et je pense que tout le monde comprend l’importance de terminer avec une victoire".

Paulo Fonseca a aussi tenu à replacer cette saison dans son contexte global : "C’était compliqué d’imaginer que notre équipe allait finir quatrième en début de saison. (...) Aujourd’hui, avoir la possibilité de finir quatrième ou cinquième avec cette équipe et cette saison, pour nous, c’est comme être champion".

Même état d’esprit du côté de Dominik Greif, qui veut croire jusqu’au bout aux chances lyonnaises. "Pour moi, cela ne change pas grand-chose. C’est vrai que nous n’avons plus totalement notre destin entre nos mains, mais tout reste encore possible".

Le gardien lyonnais a également salué le travail psychologique réalisé par Paulo Fonseca dans cette dernière ligne droite.

"Il se comporte très bien, comme pendant tout le reste de la saison. Il nous encourage et nous dit que tout reste possible".

Dans une soirée qui s’annonce électrique et pleine d’émotions, entre la course à l’Europe et l’hommage prévu à Fleury Di Nallo, l’OL espère terminer sa saison de Ligue 1 sur une note positive devant son public.