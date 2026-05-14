Trop lion pour Didier Deschamps ? Corentin Tolisso pas sélectionné pour la Coupe du Monde

Il restera dans l'histoire des Bleus, dans la catégorie des joueurs privés d'une grande compétition alors qu'ils méritaient tellement.
Auteur d'une saison XXL avec l'Olympique lyonnais, dans l'équipe-type de la Ligue 1, Corentin Tolisso ne verra pas l'Amérique du Nord cet été. Le capitaine lyonnais n'a pas été appelé par Didier Deschamps dans la liste des 26 sélectionnés pour la Coupe du Monde.
Trop lyonnais pour le sélectionneur des Bleus ? On imagine que son signe astrologique - lion - n'arrange rien. Il y a évidemment la logique de groupe qui entre en jeu, ainsi que le profil trop offensif de Tolisso par rapport aux standards de DD, qui recherche plutôt des costauds besogneux.
Les supporters de l'OL se consoleront avec la présence dans la liste de trois joueurs formés à Lyon : Malo Gusto, Rayan Cherki et Bradley Barcola.
𝑪𝒉𝒂𝒄𝒖𝒏 𝒂 𝒖𝒏 𝒓𝒐̂𝒍𝒆 𝒂̀ 𝒋𝒐𝒖𝒆𝒓 🇫🇷🌎— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 14, 2026
Voici nos 26 Bleus qui représenteront la France à la 𝐂𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐝𝐮 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔 ! 🔥#FiersdetreBleus pic.twitter.com/CqKUzJpSK0
Tu as oublier Lucas Stassin 🤣🤣🤣🤣Signaler Répondre
surcotéSignaler Répondre
Une honteSignaler Répondre
Ca veut dire quoi askip ?Signaler Répondre
Ils sont ABSENTS de la liste de Didier Deschamps 🇫🇷 pour le Mondial : GARDIENS ❌ Alphonse Areola ❌ Lucas Chevalier ❌ Hugo Lloris DÉFENSEURS ❌ Loïc Badé ❌ Sacha Boey ❌ Jonathan Clauss ❌ Axel Disasi ❌ Wesley Fofana ❌ Pierre Kalulu ❌ Castello Lukeba ❌ Ferland Mendy 🤕 ❌ Nordi Mukiele ❌ Benjamin Pavard ❌ Jean-Clair Todibo ❌ Matthieu Udol ❌ Leny Yoro MILIEUX ❌ Eduardo Camavinga ❌ Youssouf Fofana ❌ Mattéo Guendouzi ❌ Senny Mayulu ❌ Khéphren Thuram ❌ Corentin Tolisso ATTAQUANTS ❌ Karim Benzema ❌ Kingsley Coman ❌ Odsonne Édouard ❌ Hugo Ekitike ❌ Olivier Giroud ❌ Antoine Griezmann ❌ Éli Junior Kroupi ❌ Randal Kolo Muani ❌ Estéban Lepaul ❌ Christopher Nkunku ❌ Mathys Tel ❌ Florian ThauvinSignaler Répondre
avec le nombre de joueurs de grand talent on peut faire 3 équipes de France pour jouer la coupe du monde nous avons un choix des riches lorsque la France fait un choix d’utiliser ses talents au lieu de faire un choix sur des idées d’extrême droite la France brilleSignaler Répondre
C est une habitude, Deschamps ne sélectionne jamais un joueur de l OL , souvenons-nous de Lacazette.Perso je n apprécie pas du tout Deschamps, mais je reconnais qu il a un palmarès qui parle pour lui aussi bien en tant que joueur et entraîneur.Les chiffres parlent effectivement pour lui.Signaler Répondre
Dechamps anti lyonnais. C'est une honte,par rapport à Tolisso Il merittais largement sa place. Courage, CoCo gagne cette 3é place dimanche.Signaler Répondre
ASKIP:Signaler Répondre
-Didier Deschamps aurait un abonnement dans la tribune des Green Angels, et il se rendrait régulièrement a Geoffroy Guichard anonymisé par une cagoule verte.
Fiabilité de la rumeur: 60%
-Il se murmure également dans le Virage Sud que le sélectionneur Français aurait participé a une rixe aux cotés d'antifascistes contre la bande du petit Quentin. La aussi, ce serait grâce a une cagoule. Des membres de SSL et d'Audace affirment le reconnaitre dans les vidéos.
Fiabilité de la rumeur: 20%