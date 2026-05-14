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Trop lion pour Didier Deschamps ? Corentin Tolisso pas sélectionné pour la Coupe du Monde

Trop lion pour Didier Deschamps ? Corentin Tolisso pas sélectionné pour la Coupe du Monde
Trop lion pour Didier Deschamps ? Corentin Tolisso pas sélectionné pour la Coupe du Monde - Lyon Foot

La liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde 2026 est tombée ce jeudi 14 mai. Comme craint par les supporters de l'OL, Corentin Tolisso n'a pas été sélectionné.

Il restera dans l'histoire des Bleus, dans la catégorie des joueurs privés d'une grande compétition alors qu'ils méritaient tellement.

Auteur d'une saison XXL avec l'Olympique lyonnais, dans l'équipe-type de la Ligue 1, Corentin Tolisso ne verra pas l'Amérique du Nord cet été. Le capitaine lyonnais n'a pas été appelé par Didier Deschamps dans la liste des 26 sélectionnés pour la Coupe du Monde.

Trop lyonnais pour le sélectionneur des Bleus ? On imagine que son signe astrologique - lion - n'arrange rien. Il y a évidemment la logique de groupe qui entre en jeu, ainsi que le profil trop offensif de Tolisso par rapport aux standards de DD, qui recherche plutôt des costauds besogneux.

Les supporters de l'OL se consoleront avec la présence dans la liste de trois joueurs formés à Lyon : Malo Gusto, Rayan Cherki et Bradley Barcola.

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Corentin Tolisso

Equipe de France

Coupe du monde 2026

9 commentaires
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allez on rigole un peu le 15/05/2026 à 08:01
la liste est longue a écrit le 14/05/2026 à 21h59

Ils sont ABSENTS de la liste de Didier Deschamps 🇫🇷 pour le Mondial : GARDIENS ❌ Alphonse Areola ❌ Lucas Chevalier ❌ Hugo Lloris DÉFENSEURS ❌ Loïc Badé ❌ Sacha Boey ❌ Jonathan Clauss ❌ Axel Disasi ❌ Wesley Fofana ❌ Pierre Kalulu ❌ Castello Lukeba ❌ Ferland Mendy 🤕 ❌ Nordi Mukiele ❌ Benjamin Pavard ❌ Jean-Clair Todibo ❌ Matthieu Udol ❌ Leny Yoro MILIEUX ❌ Eduardo Camavinga ❌ Youssouf Fofana ❌ Mattéo Guendouzi ❌ Senny Mayulu ❌ Khéphren Thuram ❌ Corentin Tolisso ATTAQUANTS ❌ Karim Benzema ❌ Kingsley Coman ❌ Odsonne Édouard ❌ Hugo Ekitike ❌ Olivier Giroud ❌ Antoine Griezmann ❌ Éli Junior Kroupi ❌ Randal Kolo Muani ❌ Estéban Lepaul ❌ Christopher Nkunku ❌ Mathys Tel ❌ Florian Thauvin

Tu as oublier Lucas Stassin 🤣🤣🤣🤣

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lolive06 le 15/05/2026 à 06:50

surcoté

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Philips le 14/05/2026 à 23:07

Une honte

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parlez français merci le 14/05/2026 à 22:43
askip c'est vrai a écrit le 14/05/2026 à 13h40

ASKIP:
-Didier Deschamps aurait un abonnement dans la tribune des Green Angels, et il se rendrait régulièrement a Geoffroy Guichard anonymisé par une cagoule verte.
Fiabilité de la rumeur: 60%
-Il se murmure également dans le Virage Sud que le sélectionneur Français aurait participé a une rixe aux cotés d'antifascistes contre la bande du petit Quentin. La aussi, ce serait grâce a une cagoule. Des membres de SSL et d'Audace affirment le reconnaitre dans les vidéos.
Fiabilité de la rumeur: 20%

Ca veut dire quoi askip ?

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la liste est longue le 14/05/2026 à 21:59

Ils sont ABSENTS de la liste de Didier Deschamps 🇫🇷 pour le Mondial : GARDIENS ❌ Alphonse Areola ❌ Lucas Chevalier ❌ Hugo Lloris DÉFENSEURS ❌ Loïc Badé ❌ Sacha Boey ❌ Jonathan Clauss ❌ Axel Disasi ❌ Wesley Fofana ❌ Pierre Kalulu ❌ Castello Lukeba ❌ Ferland Mendy 🤕 ❌ Nordi Mukiele ❌ Benjamin Pavard ❌ Jean-Clair Todibo ❌ Matthieu Udol ❌ Leny Yoro MILIEUX ❌ Eduardo Camavinga ❌ Youssouf Fofana ❌ Mattéo Guendouzi ❌ Senny Mayulu ❌ Khéphren Thuram ❌ Corentin Tolisso ATTAQUANTS ❌ Karim Benzema ❌ Kingsley Coman ❌ Odsonne Édouard ❌ Hugo Ekitike ❌ Olivier Giroud ❌ Antoine Griezmann ❌ Éli Junior Kroupi ❌ Randal Kolo Muani ❌ Estéban Lepaul ❌ Christopher Nkunku ❌ Mathys Tel ❌ Florian Thauvin

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choix des riches le 14/05/2026 à 21:53

avec le nombre de joueurs de grand talent on peut faire 3 équipes de France pour jouer la coupe du monde nous avons un choix des riches lorsque la France fait un choix d’utiliser ses talents au lieu de faire un choix sur des idées d’extrême droite la France brille

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Catalan le 14/05/2026 à 21:17

C est une habitude, Deschamps ne sélectionne jamais un joueur de l OL , souvenons-nous de Lacazette.Perso je n apprécie pas du tout Deschamps, mais je reconnais qu il a un palmarès qui parle pour lui aussi bien en tant que joueur et entraîneur.Les chiffres parlent effectivement pour lui.

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Lyonnais de coeur le 14/05/2026 à 21:17

Dechamps anti lyonnais. C'est une honte,par rapport à Tolisso Il merittais largement sa place. Courage, CoCo gagne cette 3é place dimanche.

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askip c'est vrai le 14/05/2026 à 13:40

ASKIP:
-Didier Deschamps aurait un abonnement dans la tribune des Green Angels, et il se rendrait régulièrement a Geoffroy Guichard anonymisé par une cagoule verte.
Fiabilité de la rumeur: 60%
-Il se murmure également dans le Virage Sud que le sélectionneur Français aurait participé a une rixe aux cotés d'antifascistes contre la bande du petit Quentin. La aussi, ce serait grâce a une cagoule. Des membres de SSL et d'Audace affirment le reconnaitre dans les vidéos.
Fiabilité de la rumeur: 20%

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