Trop lion pour Didier Deschamps ? Corentin Tolisso pas sélectionné pour la Coupe du Monde

Il restera dans l'histoire des Bleus, dans la catégorie des joueurs privés d'une grande compétition alors qu'ils méritaient tellement.

Auteur d'une saison XXL avec l'Olympique lyonnais, dans l'équipe-type de la Ligue 1, Corentin Tolisso ne verra pas l'Amérique du Nord cet été. Le capitaine lyonnais n'a pas été appelé par Didier Deschamps dans la liste des 26 sélectionnés pour la Coupe du Monde.

Trop lyonnais pour le sélectionneur des Bleus ? On imagine que son signe astrologique - lion - n'arrange rien. Il y a évidemment la logique de groupe qui entre en jeu, ainsi que le profil trop offensif de Tolisso par rapport aux standards de DD, qui recherche plutôt des costauds besogneux.

Les supporters de l'OL se consoleront avec la présence dans la liste de trois joueurs formés à Lyon : Malo Gusto, Rayan Cherki et Bradley Barcola.