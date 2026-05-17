OL-Lens : pas de podium pour Lyon, humilié à domicile (0-4)

L'OL avait envie de n'avoir aucun regret ce dimanche contre Lens. Un succès était obligatoire pour tenter d'arracher la 3e place. Mais après sa débâcle à Toulouse, l'équipe de Paulo Fonseca n'avait plus son destin entre ses mains, et devait compter sur un faux-pas de Lille.

L'entraîneur portugais alignait une équipe offensive, avec le retour de Pavel Sulc en attaque, épaulé par Afonso Moreira et Endrick. Au milieu, Orel Mangala suppléait Tyler Morton, blessé.

En face, Pierre Sage faisait largement tourner pour préparer la finale de la Coupe de France, véritable objectif des Lensois, assurés de finir 2e de Ligue 1.

Lyon dominait outrageusement en première période. Et pourtant, l'ouverture du score était lensoise à la 20e minute. Oublié par la défense, Wesley Saïd avait tout le temps nécessaire pour tromper Dominik Greif (0-1). Stupeur au Groupama Stadium.

D'autant que les ennuis lyonnais n'étaient pas finis. Ce même Wesley Saïd s'offrait un doublé à la 31e minute. Lancé dans la surface, il fusillait la cage dans un angle fermé (0-2).

Puis Florian Sotoca en rajoutait une couche juste avant la mi-temps. La frappe de l'attaquant était légèrement déviée par Abner pour surprendre Greif (0-3).

La faute professionnelle des Lyonnais n'était pas terminée. Déjà en vacances, ils laissaient Florian Thauvin s'échapper dans la profondeur à la 54e. L'international français piquait ensuite son ballon au-dessus du gardien slovaque (0-4). Quatre tirs cadrés, quatre buts !

Pierre Sage jouait un très vilain tour à son ancien club.

Cette défaite méritée était d'autant plus rageante que Lille s'inclinait face à Auxerre. Il y a toutefois fort à parier que les Nordistes ont levé le pied en apprenant le score fleuve d'OL-Lens.

Lyon termine à la 4e place de la Ligue 1, son meilleur classement depuis 2021. Ce sera donc le 3e tour de qualification pour la Ligue des Champions qui attendra l'équipe rhodanienne.

Place désormais aux vacances pour les joueurs, à la Coupe du Monde pour certains, au mercato pour Matthieu Louis-Jean, sans oublier la DNCG pour Michael Gerlinger. L'été ne fait que débuter pour l'OL.

Olympique lyonnais-RC Lens 0-4 (0-3)

Avertissements : Sulc (63') pour Lyon

Buts : Saïd (20' et 31'), Sotoca (45') et Thauvin (54') pour Lens