OL Lyonnes-Nantes : un déluge de buts pour accéder à la finale (8-0)

La saison est bientôt finie, mais le calendrier se resserre. Avec la finale de Ligue des Champions qui approche, ainsi que l'épilogue du championnat, Jonatan Giraldez doit jongler sur les deux tableaux et préserver ses troupes.

Malgré tout, il alignait une équipe-type ce samedi après-midi à Décines pour la demi-finale de Première Ligue contre Nantes.

Les Fenottes ont mis du temps à trouver l'ouverture. En premier période, Jule Brand perdait son face-à-face à la 26e. Puis à la 33e, Vicki Becho voyait sa tête être repoussée sur la ligne par la défense nantaise.

Au retour des vestiaires, Lyon ne mettait pas trop de temps à enfin se lancer. Dès la 46e minute, Melchie Dumornay ouvrait le score en reprenant de la tête un centre de Becho. La meilleure joueuse de Première Ligue lançait enfin OL Lyonnes dans cette demi-finale (1-0).

Vicki Becho l'imitait cinq minutes plus tard, en marquant à son tour (2-0).

Le festival se poursuivait à la 53e, avec un but de la tête de la capitaine Wendie Renard (3-0).

Melchie Dumornay s'offrait un doublé à l'heure de jeu (4-0), avant que Lindsey Heaps n'aggrave encore le score d'une frappe délicieuse (5-0).

Un pénalty transformé par Ada Hegerberg à la 80e permettait de mettre un set aux Canaris (6-0), avant que la Norvégienne ne claque un doublé (7-0) puis un triplé (8-0), permettant de se qualifier très facilement pour la dernière étape du championnat.

L'intérêt des play-offs, censés rajouter du piquant à un championnat faussé par l'écart de niveau entre Lyon et le reste du monde, reste encore à prouver…

La finale de Première Ligue se jouera le 29 mai, au Groupama Stadium, face au vainqueur de l'autre demi-finale entre le Paris FC et le PSG. Avant cela, Lyon aura disputé la finale de la Ligue des Champions le 23 mai contre le FC Barcelone.