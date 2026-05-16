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OL-Lens : les supporters lyonnais appelés à venir habillés en blanc

OL-Lens : les supporters lyonnais appelés à venir habillés en blanc
OL-Lens : les supporters lyonnais appelés à venir habillés en blanc - DR

Le Groupama Stadium va se parer de blanc ce dimanche pour le match OL-Lens.

Sur les réseaux sociaux, un appel a été lancé à tous les supporters pour que ces derniers viennent habillés en blanc à l’occasion du dernier match de la saison.

Cette idée fait suite à l’initiative menée lors du match OL-Auxerre. Le groupe de supporters Rouge et Bleu fêtait alors ses 25 ans et avaient appelés ses membres à venir avec un maillot blanc pour faire un clin d’œil à la couleur du premier maillot de l’OL.

Cet appel avait été repartagé par le groupe Lyon 1950, également installé en Virage Sud et l’idée avait rapidement été émise de reproduire l’initiative à l’occasion d’OL-Lens et de l’étendre à l’ensemble du stade.

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