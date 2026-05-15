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Un joueur du FC Vaulx-en-Velin décède lors d’une rixe mortelle près de Lyon

Un joueur du FC Vaulx-en-Velin décède lors d’une rixe mortelle près de Lyon
Un joueur du FC Vaulx-en-Velin décède lors d’une rixe mortelle près de Lyon - DR

Le FC Vaulx-en-Velin est en deuil. 

Le club a publié un message sur ses réseaux sociaux, annonçant le décès du jeune gardien Youcef Kadri. "Youcef faisait partie de notre grande famille depuis ses premiers pas au club. Il y a grandi, évolué et traversé toutes les catégories avec passion, respect et fidélité. Au-delà du joueur, c’est surtout un enfant d’une immense gentillesse, apprécié de tous", peut-on lire sur Facebook.

Si les causes du décès ne sont pas directement évoquées, le Progrès indique ce vendredi que le gardien de 18 ans est mort lors d’une rixe survenue à Chassieu le week-end dernier. Youcef Kadri est mort percuté par une voiture sur le parking de l'Intermarché de la route de Lyon. Une jeune fille, également renversée par le véhicule, a elle été grièvement blessée.

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FC Vaulx-en-Velin

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