Les obsèques de Fleury Di Nallo, légende de l'OL, célébrées mercredi à quelques pas du stade de Gerland

Une cérémonie aura lieu à 12h30 à l’église Saint-Antoine, dans le 7e arrondissement de Lyon, indique Le Progrès. Cette église est située à quelques pas du stade de Gerland que l’ancien attaquant de l’OL a fait vibrer à de multiples reprises.

Celui que l’on surnommait le petit Prince de Gerland est décédé mercredi dernier à l’âge de 83 ans.

Si la liste des personnes présentes aux obsèques n’a pas encore été communiquées, on imagine que Jean-Michel Aulas, l’ancien président lyonnais, devrait y assister, tout comme des représentants de l’OL, mais aussi Serge Chiesa, dernier survivant des "lutins lyonnais" qu’il formait également avec Bernard Lacombe, décédé l'an dernier.

L’OL a par ailleurs prévu d’organiser un hommage ce dimanche lors de la réception de Lens au Groupama Stadium.