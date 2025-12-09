Autres clubs

Une bagarre générale éclate, le match de U17 GOAL FC-FC Vaulx interrompu

Une bagarre générale éclate, le match de U17 GOAL FC-FC Vaulx interrompu
Une bagarre générale éclate, le match de U17 GOAL FC-FC Vaulx interrompu - Lyon Foot

Un match de U17, opposant le GOAL FC au FC Vaulx-en-Velin, a dû être interrompu après une bagarre générale.

Selon Le Progrès, les faits se sont produits en fin de rencontre samedi à Anse, alors que le GOAL FC menait 4-3.

Une bagarre a éclaté sur le terrain alors que la tension était déjà palpable en tribunes. L’arbitre a interrompu le match et il a fallu l’intervention des dirigeants des deux clubs pour mettre un terme aux violences. 

Les gendarmes ont dû intervenir. Une enquête a été ouverte et des plaintes ont été déposées. 

Selon le quotidien régional, le District du Rhône a ouvert un dossier d’instruction. Les deux clubs pourraient être lourdement sanctionnés.

Tags :

bagarre générale

GOAL FC

FC Vaulx-en-Velin

6 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Rlb le 09/12/2025 à 16:24

Radier les deux clubs, et les licenciés à vie.
Le reflet de la société, des footballeurs non des loubards.

Signaler Répondre
avatar
Foodebiles le 09/12/2025 à 16:17

Le foot ce sport de débile, joué par des débiles, entrainé par des débiles, arbitré par des débiles, commenté par des débiles, supporté par des débiles. Comment voulez vous qu'ils ne se tape pas dessus.

Signaler Répondre
avatar
PTDR le 09/12/2025 à 15:43
Mdr a écrit le 09/12/2025 à 13h12

Maintenant anse se bat contre Vaulx en velin mdr ils devaient se sentir fort ces gaulois dans leur village mdr venez au mat on en reparle

a 50 contre 1 , sinon vous perdez ;)

Signaler Répondre
avatar
Un gaulois le 09/12/2025 à 15:43
Mdr a écrit le 09/12/2025 à 13h12

Maintenant anse se bat contre Vaulx en velin mdr ils devaient se sentir fort ces gaulois dans leur village mdr venez au mat on en reparle

Vous êtes juste prétentieux.
Et pour info Vaulx en vélin est sur terre gauloise..

Signaler Répondre
avatar
Mdr le 09/12/2025 à 13:12

Maintenant anse se bat contre Vaulx en velin mdr ils devaient se sentir fort ces gaulois dans leur village mdr venez au mat on en reparle

Signaler Répondre
avatar
Privadois le 09/12/2025 à 12:30

Le vivre ensemble.... Entre animaux

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.