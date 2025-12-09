Une bagarre générale éclate, le match de U17 GOAL FC-FC Vaulx interrompu

Selon Le Progrès, les faits se sont produits en fin de rencontre samedi à Anse, alors que le GOAL FC menait 4-3.

Une bagarre a éclaté sur le terrain alors que la tension était déjà palpable en tribunes. L’arbitre a interrompu le match et il a fallu l’intervention des dirigeants des deux clubs pour mettre un terme aux violences.

Les gendarmes ont dû intervenir. Une enquête a été ouverte et des plaintes ont été déposées.

Selon le quotidien régional, le District du Rhône a ouvert un dossier d’instruction. Les deux clubs pourraient être lourdement sanctionnés.