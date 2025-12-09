Une bagarre générale éclate, le match de U17 GOAL FC-FC Vaulx interrompu

Selon Le Progrès, les faits se sont produits en fin de rencontre samedi à Anse, alors que le GOAL FC menait 4-3.
Une bagarre a éclaté sur le terrain alors que la tension était déjà palpable en tribunes. L’arbitre a interrompu le match et il a fallu l’intervention des dirigeants des deux clubs pour mettre un terme aux violences.
Les gendarmes ont dû intervenir. Une enquête a été ouverte et des plaintes ont été déposées.
Selon le quotidien régional, le District du Rhône a ouvert un dossier d’instruction. Les deux clubs pourraient être lourdement sanctionnés.
Radier les deux clubs, et les licenciés à vie.Signaler Répondre
Le reflet de la société, des footballeurs non des loubards.
Le foot ce sport de débile, joué par des débiles, entrainé par des débiles, arbitré par des débiles, commenté par des débiles, supporté par des débiles. Comment voulez vous qu'ils ne se tape pas dessus.Signaler Répondre
a 50 contre 1 , sinon vous perdez ;)Signaler Répondre
Vous êtes juste prétentieux.Signaler Répondre
Et pour info Vaulx en vélin est sur terre gauloise..
Maintenant anse se bat contre Vaulx en velin mdr ils devaient se sentir fort ces gaulois dans leur village mdr venez au mat on en reparleSignaler Répondre
Le vivre ensemble.... Entre animauxSignaler Répondre