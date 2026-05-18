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Ruben Kluivert hospitalisé pour un pneumothorax après OL-Lens 

Ruben Kluivert hospitalisé pour un pneumothorax après OL-Lens 
Ruben Kluivert hospitalisé pour un pneumothorax après OL-Lens  - DR

Ruben Kluivert se souviendra du dernier match de la saison pendant quelques temps. 

Titulaire pour la réception du RC Lens, le défenseur néerlandais est sorti à la mi-temps du match, remplacé par Roman Yaremchuk

Ruben Kluivert a donné de ses nouvelles ce lundi matin : "J’ai dû passer la nuit à l’hôpital après avoir subi un léger pneumothorax pendant le match".

Le joueur affirme "aller mieux" : "Un immense merci pour tous vos messages, votre soutien et votre amour. Et merci aux supporters pour cette saison incroyable. Votre soutien a tout signifié", a-t-il écrit sur les réseaux sociaux, postant une photo de lui avec une perfusion.

Ce lundi après-midi, le club a publié un communiqué concernant l'état de santé de son joueur : "Touché au thorax lors de la rencontre face à Lens, Ruben Kluivert a été pris en charge par le staff médical à la mi-temps, avant d’être conduit à l’hôpital pour des examens complémentaires ayant confirmé un Pneumothorax. Le défenseur lyonnais a depuis pu quitter l’hôpital ce matin et va désormais suivre un protocole adapté afin de favoriser sa récupération dans les meilleures conditions".

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