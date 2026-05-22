Plombé par la gestion de John Textor (ex-OL), le RWDM bascule en D1 amateur

Le club belge, dont les finances ont été plombées par la gestion douteuse de John Textor, a été relégué en D1ACFF, l’équivalent de la troisième division.

Le RWDM n’a pas obtenu la licence requise pour évoluer en D1B la saison prochain et quitte donc le football professionnel pour le monde amateur.

"Cette décision le contraint de quitter le football professionnel. Cette issue est lourde pour le club, ses collaborateurs, ses partenaires et ses supporters. Depuis plusieurs semaines, la direction et l’ensemble des parties concernées ont pourtant tout mis en oeuvre pour finaliser une reprise répondant aux exigences de la procédure de licence. Des discussions ont été menées avec plusieurs investisseurs, jusqu’aux dernières heures. Malheureusement, la complexité du dossier et les délais imposés n’ont pas permis de conclure les accords à temps", peut-on lire dans un communiqué publié ce vendredi.

Propriété du groupe Eagle, dont fait également partie l’OL, le RWDM dit vouloir "continuer le combat" et communiquera à nouveau "dès que les prochaines étapes de sa reprise et de sa restructuration auront été formellement arrêtées".

En mars dernier, les supporters du club belge avaient alerté sur la situation du club et réclamaient la vente de la structure, demandant à Ares, d’assumer ses responsabilités. Ces derniers estiment que le fonds d’investissement qui gère également l’Olympique lyonnais avait entre ses mains le pouvoir de décision concernant cette vente.