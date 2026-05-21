L’OL décroche un nouveau sponsor pour cinq ans

Le club a décidé de s’associer avec Atlante, leader de la recharge rapide et ultra-rapide pour les véhicules électriques et affiche l’ambition d’intégrer durablement la mobilité électrique dans l’univers de l’Olympique Lyonnais d’ici 2031.

Cette collaboration d’une durée de cinq ans sera portée par un partenariat de sponsoring.

Atlante s’engage également à déployer deux premières stations de recharge sur des parkings majeurs du Groupama Stadium, intégrant des bornes alimentées à 100 % par de l’énergie renouvelable, ainsi que des solutions de stockage d’énergie par batterie, permettant d’optimiser la gestion de l’énergie sur site, notamment lors des pics d’affluence.

Le groupe va ainsi accompagner l’OL et le stade dans leur stratégie de transition énergétique et répondre aux attentes croissantes des spectateurs et supporters en matière de mobilité durable.

"Nous sommes très heureux d’accueillir Atlante dans notre communauté de partenaires. Lors de nos discussions, nous avons réalisé que nous étions animés par la même volonté de construire des solutions durables pour nos supporters et pour les générations à venir. Leur expertise va accélérer le déploiement de dispositifs technologiques qui visent à accompagner notre transition énergétique et permettre à nos spectateurs de bénéficier de solutions pratiques et adaptées aux nouveaux enjeux de mobilité", a notamment réagi Thibaut Chatelard, Senior Vice-President Revenue & Marketing de l’Olympique Lyonnais.