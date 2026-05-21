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Initiation, exposition du trophée, joueuses d’OL Lyonnes en dédicace : un village d’animation va s’implanter à Lyon avant la finale de Première Ligue

Initiation, exposition du trophée, joueuses d’OL Lyonnes en dédicace : un village d’animation va s’implanter à Lyon avant la finale de Première Ligue
Initiation, exposition du trophée, joueuses d’OL Lyonnes en dédicace : un village d’animation va s’implanter à Lyon avant la finale de Première Ligue - DR

Lyon va vivre au rythme du football féminin.

À l’occasion de la finale des Play-offs de l’Arkema Première Ligue entre l’OL Lyonnes et le Paris FC, qui se déroulera le vendredi 29 mai à 21h au Groupama Stadium, l’Arkema Première Ligue va installer un village d’animations grand public le mercredi 27 mai, de 11h à 19h, sur la place Bellecour à Lyon.

Ce village proposera tout au long de la journée plusieurs temps forts et animations gratuites pour permettre au public de célébrer le football féminin au cœur de la ville. Au programme : des initiations, des ateliers et des défis football encadrés par la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Football. Des démonstrations de foot freestyle seront également proposées, tout comme des quizz et des animations interactives.

Deux autres temps forts sont annoncés : l’exposition du trophée de l’Arkema Première Ligue, qui sera attribué vendredi à OL Lyonnes soit à l’équipe du Paris FC, ainsi qu’une séance de dédicaces avec des joueuses de l’OL Lyonnes dans l’après-midi.

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