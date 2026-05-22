Ligue des champions : le programme des joueuses d’OL Lyonnes à la veille de la finale

Un véritable choc pour les Lyonnes qui espèrent ramener un 9e trophée européen.

En cette veille de match, les Fenottes vont devoir se plier à quelques obligations. Après avoir rejoint Oslo, où se déroule la rencontre, Jonatan Giraldez, l’entraineur, Wendie Renard, la capitaine et la Norvégienne Ada Hegerberg, qui jouera à domicile, sont attendues en conférence de presse à partir de 18h15.

Une dernière séance d’entrainement est programmée à 19h à l’Ullevaal Stadion. L’occasion pour le groupe de reconnaitre le terrain et de procéder aux dernières mises en place avant de défier le FC Barcelone.