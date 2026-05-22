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Ligue des champions : le programme des joueuses d’OL Lyonnes à la veille de la finale

Ligue des champions : le programme des joueuses d’OL Lyonnes à la veille de la finale
Ligue des champions : le programme des joueuses d’OL Lyonnes à la veille de la finale - Lyon Foot

C’est ce samedi à 18h que les joueuses d’OL Lyonnes vont disputer la finale de la Ligue des Champions face au FC Barcelone. 

Un véritable choc pour les Lyonnes qui espèrent ramener un 9e trophée européen. 

En cette veille de match, les Fenottes vont devoir se plier à quelques obligations. Après avoir rejoint Oslo, où se déroule la rencontre, Jonatan Giraldez, l’entraineur, Wendie Renard, la capitaine et la Norvégienne Ada Hegerberg, qui jouera à domicile, sont attendues en conférence de presse à partir de 18h15.

Une dernière séance d’entrainement est programmée à 19h à l’Ullevaal Stadion. L’occasion pour le groupe de reconnaitre le terrain et de procéder aux dernières mises en place avant de défier le FC Barcelone.

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