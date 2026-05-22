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"Mettre tous les sentiments de côté" : Ingrid Engen (OL Lyonnes) va affronter sa compagne en finale de Ligue des Champions

"Mettre tous les sentiments de côté" : Ingrid Engen (OL Lyonnes) va affronter sa compagne en finale de Ligue des Champions
OL Lyonnes – FC Barcelone : Ingrid Engen va affronter sa compagne en finale de Ligue des Champions -

Ingrid Engen s’apprête à vivre un match particulier ce samedi à l’occasion de la finale de la Ligue des Champions féminine.

La défenseure centrale norvégienne va, comme Ada Hegerberg, évoluer dans son pays d’origine puisque la rencontre se jouera à Olso ce samedi à 18h. "Nous sommes en mesure de vivre un moment comme celui-ci dans notre pays et dans un stade où on joue normalement avec notre équipe nationale", a commenté l’internationale, qui avait coché cette date dans son agenda depuis le début de la saison. 

Mais le hasard fait que la joueuse d’OL Lyonnes va affronter sa compagne, Mapi Leon, qui évolue dans l’équipe adverse du FC Barcelone. "Aucune de nous deux ne fera preuve de pitié", a assuré Ingrid Engen lors d’un media day organisé au Groupama Stadium.

"Quand vous vous rapprochez de la finale, vous sentez à quel point vous voulez la gagner donc vous mettez tous les sentiments de côté", a expliqué la joueuse arrivée à Lyon l’été dernier après quatre ans passée chez les Blaugrana. 

Ingrid Engen ne compte donc pas faire de cadeau à sa compagne, mais l’inverse est vrai aussi : "Je pense que c’est assez évident qu’on ne peut pas parler de tactique, de qui est disponible ou de qui va jouer. Il faut respecter cela et nous le faisons très naturellement", a-t-elle conclu.

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