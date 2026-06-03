Corentin Tolisso intransférable, vente d’au moins deux joueurs : Matthieu Louis-Jean dévoile un peu le mercato de l’OL

Invité de l’émission Rothen s'enflamme, le directeur technique de l'OL a assuré qu’un joueur était intransférable. Il s’agit du capitaine, Corentin Tolisso : "Il a fait une grande saison, c’est notre capitaine. Je peux peut-être le dire pour lui (qu’il est intransférable, ndlr). Il rayonne."

Malgré tout, Matthieu Louis-Jean affirme que l’OL va devoir vendre pour continuer d’assainir les finances : "On n'a pas le choix. Je ne pense pas qu'il y ait une équipe en France à part le PSG qui ne va pas avoir des besoins de vendre".

Aucun montant précis n’aurait été établi, mais Matthieu Louis-Jean annonce "probablement" le départ de deux joueurs. "Peut-être plus, ça dépendra", a confié le dirigeant.

Et le directeur technique de poursuivre au micro de RMC : "On veut maîtriser ce qu'on veut faire, garder un vrai équilibre et une stratégie dans l'équipe. On va garder le corps de l'équipe. Maintenant, bien sûr qu'on a des objectifs de vente parce qu'on a un contrat et un plan avec l'UEFA et la DNCG".