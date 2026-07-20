3e tour préliminaire de Ligue des Champions : l'OL affrontera le Sparta Prague

Le tirage au sort du 3e tour préliminaire s'est déroulé ce lundi midi au siège de l'UEFA à Nyon.

Les hommes de Paulo Fonseca affronteront le Sparta Prague, qui a terminé 2e de son championnat national la saison dernière. L'équipe qui retrouvera par ailleurs un certain... Adam Karabec, prêté par le club tchèque la saison dernière et non conservé par l'OL.

Le match aller aura lieu le 4 ou 5 août en Tchéquie et le match retour est programmé le 11 août prochain au Groupama Stadium.

En cas de qualification, Corentin Tolisso et ses coéquipiers devront disputer un autre match de barrage, le 18 ou 19 août pour l'aller et le 25 ou le 26 août pour le retour.

En tout cas, ce troisième tour préliminaire promet d'être disputé. Les Lyonnais auront fort à faire face à une équipe du Sparta Prague qui aura déjà repris le rythme du championnat. Ils pourront s'appuyer sur les erreurs commises samedi dernier face à une autre équipe tchèque, le Slavia Prague. Une rencontre amicale perdue 2-0 par les Gones.