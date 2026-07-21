Une entreprise lyonnaise signe les nouvelles bagues des champions du monde

C'est un savoir-faire lyonnais qui s'invite sur la plus grande scène du football mondial. La maison de joaillerie Unknown Brand, installée à Lyon, a été choisie par la FIFA pour concevoir le design 3D des toutes nouvelles bagues de champions de l'histoire de la Coupe du monde.

Fondée par l'entrepreneur Florian de Launay en 2017, l'entreprise s'est progressivement imposée dans l'univers du luxe et du sport en mêlant artisanat français et influence des grandes ligues américaines. Depuis 2024, elle peut également compter sur un actionnaire de renom avec Vincent Poirier, international français de basket et ancien joueur NBA. Déjà reconnue dans le monde du football, Unknown Brand a réalisé des créations pour plusieurs stars internationales comme Neymar, Ronaldinho ou encore Karim Benzema.

Cette collaboration avec la FIFA marque une nouvelle étape dans le développement de la marque lyonnaise. Les bagues, réalisées en or 18 carats et serties de diamants, s'inspirent directement de la tradition nord-américaine, où les champions de NBA, NFL, NHL ou MLB reçoivent depuis longtemps un anneau commémoratif après leur sacre.

Chaque exemplaire est unique. Une face représente le trophée de la Coupe du monde, tandis que l'autre est personnalisée aux couleurs du pays vainqueur. Trente bagues sont produites pour récompenser les joueurs et les membres du staff de la sélection championne.

L'Espagne, sacrée dimanche face à l'Argentine, est ainsi devenue la première nation à recevoir cette nouvelle distinction imaginée par la FIFA. En plus d'une deuxième étoile sur leur maillot, les joueurs de la Roja repartent avec un objet inédit, dont la conception porte une empreinte lyonnaise.