OL-Slavia Prague : une défaite mais une montée en puissance des Lyonnais (0-2)

Pour ce 4e match de préparation, disputé en Allemagne, l'OL affrontait le Slavia Prague.

Au coup d'envoi, Paulo Fonseca alignait une équipe presque type, avec une attaque menée par Rémi Himbert, Julien Duranville et Kaïl Boudache.

Malgré cette puissante offensive, la première période lyonnaise était très pauvre en occasions. L'ailier belge ne trouvait pas le cadre à la 12e minute sur une frappe enroulée après un bon service de Tyler Morton.

Kaïl Boudache obtenait un penalty à la 48e. Mais le capitaine Corentin Tolisso voyait sa tentative être stoppée par le gardien adverse.

Quelques minutes plus tard, l'international français butait encore sur le portier lors d'un tir dans la surface.

Les deux formations étaient assez nerveuses, puisque quatre cartons jaunes étaient distribués, dont deux pour les Lyonnais Himbert et Ruben Kluivert.

Au retour des vestiaires après cette première période d'une heure, les nombreux changements opérés affaiblissaient l'OL.

Après la blessure d'Ainsley Maitland-Niles, Prague ouvrait le score à la 97e minute. Un second but tchèque intervenait à la 119e.

Après trois victoires consécutives, c'est donc une défaite (2-0) de l'Olympique Lyonnais, pas inquiétante tant les joueurs de Paulo Fonseca sont en train de monter en puissance.

Place désormais au travail physique du stage allemand, avant d'enchaîner vendredi prochain avec le match amical contre Wolfsburg, premier gros client de l'été.