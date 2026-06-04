Une fermeture partielle avec sursis pour la tribune Sud de l’OL

Plusieurs semaines après la dernière journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais vient d'apprendre une sanction disciplinaire à la suite des événements survenus lors de la réception du RC Lens au Groupama Stadium.

Réunie mercredi, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel s'est penchée sur plusieurs dossiers liés aux comportements de supporters observés lors de la 34e journée du championnat. Le match entre l'OL et Lens figurait notamment à l'ordre du jour.

À l'issue de ses délibérations, l'instance a décidé d'infliger une fermeture partielle avec sursis de la tribune Sud du Groupama Stadium pour un match. Cette décision fait suite à "l'usage massif d'engins pyrotechniques" ainsi qu'à des "expressions orales constatées" durant la rencontre du 17 mai dernier.

La sanction prend effet immédiatement mais reste assortie d'un sursis. Concrètement, la tribune concernée ne sera pas fermée dans l'immédiat. En revanche, tout nouvel incident similaire pourrait entraîner l'application automatique de cette fermeture lors d'une prochaine rencontre.

Cette dernière journée de championnat avait donné lieu à une ambiance particulièrement animée. Les supporters lyonnais avaient notamment rendu hommage à Fleury Di Nallo, figure historique du club, tout en poussant leur équipe dans une soirée où les espoirs de qualification européenne restaient encore présents.

L'OL est donc prévenu. Si aucun secteur du Groupama Stadium ne sera fermé pour le moment, le virage Sud se retrouve désormais sous la menace d'une sanction effective en cas de récidive lors de la prochaine saison.