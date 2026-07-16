"Le secteur médical a encore des doutes" : Malick Fofana sera-t-il prêt pour le début de saison de l'OL ? 

L'international belge semble toujours en délicatesse avec sa cheville droite, neuf mois après son entorse contractée lors du match contre Strasbourg fin octobre dernier.

Si Paulo Fonseca espérait récupérer son ailier pour la fin de la saison, Malick Fofana s'est contenté de quelques minutes de jeu et a dû être opéré une nouvelle fois de la cheville.

Dès la reprise de la pré-saison il y a trois semaines, le staff de l'OL a accordé une attention particulière au joueur afin de ne prendre aucun risque. A chaque match amical, on nous promet que Malick Fofana fera son retour au prochain.

Mais ce dernier était encore absent mercredi soir lors de la victoire lyonnaise face au Servette Genève. "Deux jours avant le match contre le Servette, Malick a eu un échange avec son chirurgien. Le secteur médical a encore des doutes en ce moment. Malick est vraiment mieux. Mais les chirurgiens, l'Anglais qui l'a vu le dernier jour en Angleterre et le Français qui l'a opéré, doivent se rencontrer. Et discuter de l'opportunité qu'il rejoue avec nous. J'espère que tout ça se terminera bien. Pour le moment, ils ont décidé qu'il devait continuer à travailler pour progresser. Nous devons encore attendre", a expliqué Paulo Fonseca, à l'issue de la rencontre.

Avant de conclure : "La vérité, c'est que le joueur a recommencé cette saison avec des douleurs. Il est mieux. Mais les chirurgiens doivent faire un point".