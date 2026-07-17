L'OL choisit Canal + pour diffuser le 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions

Selon L'Equipe, les dirigeants lyonnais ont décidé de confier à Canal + les droits de diffusion des deux matchs prévus dans le cadre du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions, alors qu'une offre financière avait été formulée par Ligue 1+, le diffuseur du championnat de France.

Un choix qui questionne d'autant plus que Ligue 1+ et Canal + sont en guerre ouverte depuis plusieurs années, souligne le quotidien sportif.

En cas de qualification pour le barrage de la Ligue des Champions, les matchs aller et retour de l'OL seraient de nouveau diffusés sur Canal +, dans le cadre d'un contrat déjà scellé avec l'UEFA.

L'Equipe remarque enfin que l'OL a choisi de ne pas confier la diffusion de ses matchs amicaux de pré-saison à la plateforme de diffusion de la Ligue 1. Toutes les rencontres de préparation de l'équipe lyonnaise sont ainsi réservées à la plateforme du club OL Play.