"C'est dur, mais on n'abandonnera jamais" : Rayan Cherki (ex-OL) publie une vidéo avant le match pour la troisième place du Mondial

L'ancien joueur de l'OL, qui fait partie du groupe de Didier Deschamps, a enregistré un message alors que les Bleus vont affronter l'Angleterre ce samedi pour la troisième place du Mondial.
Alors que l'équipe est "dans l'avion, direction Miami", l'international français revient sur sa déception : "C'est dur. Mais bon, comme je l'ai toujours dit, on n'abandonnera jamais. On se battra tout le temps pour la patrie, pour les amis, pour la famille. Pour ceux qui viennent d'en haut, pour ceux qui viennent d'en bas".
Ce dernier n'a pas oublié de remercier le personnel de l'hôtel qui a accueilli l'équipe de France à Boston. "C'était incroyable. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont travaillé pour nous durant cette période, elles ont été extraordinaires", souligne Rayan Cherki. Avant de conclure : "Malheureusement, on n'a pas pu leur faire vivre ce qu'on avait envie de vivre au plus profond de nous".
Malgré la déception, les Tricolores doivent disputer la petite finale de la Coupe du monde face à l'Angleterre samedi à 23h. Si Didier Deschamps décide de faire tourner son équipe, Rayan Cherki aurait une chance d'être titulaire pour la première fois du tournoi.
"N'oubliez jamais, on reviendra et on reviendra plus fort ! On reviendra surtout pour réunir tout le monde derrière le coq. On a senti que toute la France était solidaire et ça c'est incroyable" 🐓💙 @rayan_cherki pic.twitter.com/loxHxH3yqA— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 17, 2026
Tolérer et supporter la corida?bof.....Signaler Répondre
Mon soldat Ryan fait le job,quel beau méssage qui va servir à avaler la pilule défaite....merci aussi au soldat Saliba qui bléssé a tenu sa place pour faire face aux assauts énnemis.....Le coq sportif ferait un équipement cocorico,différent de nike....qui se souvient de duarig de la famille Audry ,qui équipait l'OL et tant d'autres clubs....cocorico,oh que oui,oncle donald,oncle picsou en sont pour leurs frais...patriotes?.Signaler Répondre
maintenant que les bleus sont dehors je soutiens l’Espagne un pays qui n’oublie les peuples opprimés leurs soutiens à la Palestine est exemplaire le contraire a l’argentine pays dirigé par l’extrême droite raciste et fasciste merci aux espagnols et j’espère que il porteront le drapeau de la Palestine sur le terrains et dans les tribunes du stadeSignaler Répondre