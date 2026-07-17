"C'est dur, mais on n'abandonnera jamais" : Rayan Cherki (ex-OL) publie une vidéo avant le match pour la troisième place du Mondial

L'ancien joueur de l'OL, qui fait partie du groupe de Didier Deschamps, a enregistré un message alors que les Bleus vont affronter l'Angleterre ce samedi pour la troisième place du Mondial.

Alors que l'équipe est "dans l'avion, direction Miami", l'international français revient sur sa déception : "C'est dur. Mais bon, comme je l'ai toujours dit, on n'abandonnera jamais. On se battra tout le temps pour la patrie, pour les amis, pour la famille. Pour ceux qui viennent d'en haut, pour ceux qui viennent d'en bas".

Ce dernier n'a pas oublié de remercier le personnel de l'hôtel qui a accueilli l'équipe de France à Boston. "C'était incroyable. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont travaillé pour nous durant cette période, elles ont été extraordinaires", souligne Rayan Cherki. Avant de conclure : "Malheureusement, on n'a pas pu leur faire vivre ce qu'on avait envie de vivre au plus profond de nous".

Malgré la déception, les Tricolores doivent disputer la petite finale de la Coupe du monde face à l'Angleterre samedi à 23h. Si Didier Deschamps décide de faire tourner son équipe, Rayan Cherki aurait une chance d'être titulaire pour la première fois du tournoi.