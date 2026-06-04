L’OL prolonge un partenariat avec un sponsor phare

Le club a annoncé ce jeudi matin avoir prolongé son partenariat avec le leader européen des ventes de billets de train et de bus.

Présent aux côtés de l’Olympique Lyonnais depuis la saison 24/25, Trainline prolonge son engagement jusqu’au 30 juin 2028, pour deux saisons supplémentaires.

La marque continuera donc de s’afficher sur le short et les tenues d’entrainement des hommes de Paulo Fonseca lors des saisons 26/27 et 27/28.

"Cette prolongation s’inscrit dans la continuité d’une collaboration fructueuse entre les deux marques, portée par une vision commune de l’innovation et de l’expérience supporters", indique l’OL.

Trainline conservera ainsi des activations digitales autour de contenus partagés sur les réseaux sociaux du club, en particulier l’animation Homme du match, ainsi que le jeu du Train de la Chance, qui propose aux supporters de gagner des lots grâce à leur réservation de billets sur l’application.

"La prolongation de notre collaboration avec Trainline, confirme la qualité de la relation construite entre nos deux marques depuis la saison dernière. Nous sommes fiers d’accompagner Trainline dans sa stratégie de développement en France et en Europe. Cette collaboration illustre parfaitement la capacité de l’Olympique Lyonnais à proposer à ses partenaires des dispositifs d’activation impactants et engageants auprès de notre large communauté de fans", a notamment déclaré Thibaut Chatelard, Senior Vice President Revenue and Marketing de l'Olympique Lyonnais.