OL Lyonnes frappe un grand coup avec la signature de Salma Paralluelo jusqu’en 2030

Le recrutement d’OL Lyonnes prend une nouvelle dimension.

Après les arrivées de Caroline Weir, Maria Luisa Grohs et Johanna Rytting Kaneryd, le club lyonnais a annoncé ce samedi matin la signature de Salma Paralluelo. L’attaquante espagnole de 22 ans s’est engagée jusqu’au 30 juin 2030 et disputera sa première expérience à l’étranger sous les couleurs lyonnaises.

Révélée très jeune à Villarreal, Salma Paralluelo s’est imposée comme l’une des grandes stars du football féminin après son transfert au FC Barcelone en 2022.

En quatre saisons avec le club catalan, elle a disputé 131 rencontres, inscrit 72 buts et remporté 15 trophées, dont trois Ligues des champions, plusieurs championnats d’Espagne, Coupes de la Reine et Supercoupes.

Sur le plan international, son palmarès est tout aussi impressionnant. Championne du monde U17 puis U20 avec l’Espagne, elle a également remporté la Coupe du monde 2023 avec la Roja, où elle a été élue meilleure jeune joueuse du tournoi. Elle est la première joueuse à avoir décroché un titre mondial dans trois catégories différentes.

Avant de se consacrer exclusivement au football, Salma Paralluelo menait une double carrière.

Spécialiste du sprint, elle a remporté plusieurs titres nationaux et européens chez les jeunes en athlétisme avant de faire le choix, lors de son arrivée au Barça, de se concentrer uniquement sur le football.

Ses performances lui ont permis de terminer troisième du Ballon d’Or féminin en 2023 puis en 2024.

Très convoitée sur le marché des transferts, l’internationale espagnole a choisi de rejoindre le projet porté par OL Lyonnes. Elle retrouvera ses nouvelles coéquipières dès la reprise de l’entraînement, programmée ce lundi 27 juillet, avant d’être présentée officiellement aux supporters et aux médias le 31 juillet.