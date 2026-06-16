France - Sénégal : le premier rendez-vous des Bleus se prépare au Printemps Lyon

Une rencontre très attendue qui marquera le début d'une nouvelle aventure pour les Bleus et donnera le ton pour la suite de la compétition. Dans les semaines à venir, les supporters vivront au rythme des matchs, des célébrations et des moments de partage autour du football.

À l'occasion de ce coup d'envoi, Le Printemps Lyon met en lumière une sélection Homme qui s'inspire des codes du sportswear et accompagne les temps forts de l'été.

Le polo Drôle de Monsieur structure la silhouette. Son col contrasté et ses références sportswear s’inscrivent dans l’univers du football et de ses codes historiques. Associé à un bermuda en denim Saison 1865, il compose une tenue adaptée aux journées d’été comme aux soirées de match.

La casquette Drôle de Monsieur complète l’ensemble. Les sneakers Veja s’inscrivent dans une logique de confort au quotidien. La sacoche Saison 1865 vient finaliser la silhouette et permet d’accompagner les déplacements du quotidien.

À travers cette sélection, le Printemps Lyon rappelle qu'un grand événement sportif est aussi l'occasion de renouveler son vestiaire et de découvrir les collections de la saison. Des pièces faciles à porter, qui trouvent leur place aussi bien devant un match de la Coupe du Monde que dans les rendez-vous estivaux du quotidien.

À quelques jours du coup d’envoi de France – Sénégal, rendez-vous au Printemps Lyon pour découvrir cette sélection et profiter d’une expérience shopping au cœur de la Presqu’île, accompagnés par les Personal Shoppers du magasin pour bénéficier de conseils personnalisés et composer un vestiaire adapté à votre style et à vos envies.

Informations pratiques :