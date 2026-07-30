"Les sensations sont négatives" : Paulo Fonseca sonne l'alerte après la lourde défaite de l’OL contre le Betis

Corrigés 4-0 par le Real Betis lors de leur dernier match amical, les Lyonnais n'ont pas rassuré à quelques jours du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions face au Sparta Prague.

À l'issue de la rencontre, Paulo Fonseca n'a pas cherché d'excuses. L'entraîneur portugais a reconnu que son équipe avait livré une prestation très en dessous des attentes, malgré l'importance de cette ultime répétition avant les échéances européennes.

"J’ai dit aux joueurs que c’était un match important pour terminer avec de bonnes sensations. Mais après cette rencontre, les sensations sont négatives. Je pense que nous avons rencontré des difficultés dans beaucoup de secteurs. Nous avions le ballon, mais lorsque nous attaquions, nous l’avons perdu trop souvent", a déclaré le coach avant d’ajouter : "Le Betis ne s’est pas créé beaucoup d’occasions, mais a su être plus efficace, notamment sur coups de pied arrêtés. De notre côté, nous avons manqué d’énergie et d’agressivité dans les duels individuels".

“Naturellement, je pense que nous devons faire davantage. Jusqu’à présent, l’équipe avait envoyé de bons signaux, mais le match d’aujourd’hui nous laisse avec des interrogations. C’est une rencontre négative, mais nous devons nous en servir pour en tirer quelque chose de positif. Comme nous le disons en portugais, ce résultat nous remet les pieds sur terre”, a continué l'entraîneur.

"Nous devons maintenant analyser cette rencontre, mais il est facile de constater que nous avons manqué d’agressivité, aussi bien offensivement que défensivement".

Présent lui aussi en zone mixte, le directeur sportif Matthieu Louis-Jean a tenu un discours similaire. Tout en reconnaissant la mauvaise prestation de son équipe.

"Ça a été très compliqué. Après une défaite 4-0, il va falloir vite se remettre. Nous avons des joueurs qui vont revenir et nous avons joué avec une équipe jeune aujourd’hui. Il faut rapidement se remettre en selle pour être prêts mardi. Je pense que nous devons être plus agressifs. Le match de ce soir est négatif, mais il ne faut pas tout jeter. Il nous manquait beaucoup de joueurs et, désormais, le plus important est d’être prêts mardi".

Cette lourde défaite intervient au plus mauvais moment pour l'OL. Après une préparation jusque-là plutôt encourageante, les Lyonnais devront rapidement effacer cette contre-performance afin d'aborder leur rendez-vous européen avec un tout autre visage.