À six jours du Sparta Prague, l'OL s'incline lourdement face au Betis Séville

L'Olympique Lyonnais n'a pas rassuré avant son rendez-vous européen.

Opposés au Betis Séville en match de préparation, les joueurs de Paulo Fonseca se sont lourdement inclinés 4-0 ce mercredi, à moins d'une semaine du déplacement sur la pelouse du Sparta Prague, en qualification pour la Ligue des champions.

Avec un onze proche de celui attendu pour le début de saison, l'OL a pourtant rapidement montré des signes de fébrilité.

Les Espagnols ont d'abord fait la différence sur deux corners. Marc Bartra a ouvert le score à la 24e minute, avant que Nelson Deossa ne double la mise de la tête juste avant la pause (44e).

Menés 2-0 à la mi-temps, les Lyonnais n'ont jamais réussi à inverser la tendance.

Au retour des vestiaires, les erreurs individuelles ont encore compliqué la tâche des Rhodaniens.

Profitant de deux approximations de Dominik Greif puis d'Ainsley Maitland-Niles, Pablo García a inscrit le troisième but andalou à la 58e minute.

En fin de rencontre, Rodrigo Riquelme a aggravé le score pour sceller la victoire du Betis (80e).

Cette lourde défaite intervient à seulement six jours du match aller du troisième tour de qualification de la Ligue des champions face au Sparta Prague en Tchéquie, un rendez-vous déjà crucial pour le début de saison lyonnais.