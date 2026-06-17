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OL : fin de la priorité pour les anciens abonnés, la campagne d’abonnement débute ce mercredi

OL : fin de la priorité pour les anciens abonnés, la campagne d’abonnement débute ce mercredi
OL : fin de la priorité pour les anciens abonnés, la campagne d’abonnement débute ce mercredi - Lyon Foot

C’est ce mercredi que l’OL ouvre sa campagne d’abonnement à l’ensemble des supporters.

Les anciens abonnés avaient jusqu’à mardi pour renouveler leur pass pour la saison prochaine de façon prioritaire. La campagne d’abonnement est désormais ouverte aux nouveaux abonnés.

Pour rappel, une formule classique à partir de 320 euros donne accès à la Ligue 1 ainsi qu’à de nombreux avantages tout au long de la saison, notamment une priorité de réservation pour les matchs de coupe d’Europe ou pour l’achat de places supplémentaires sur les plus belles affiches du championnat. 

En plus de cette offre Ligue 1, l’OL a décidé de mettre en place cette saison un abonnement Intégral. Cette formule inclut les matchs de championnat ainsi que les rencontres européennes de tour préliminaire jusqu’à la phase de Ligue. 

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