Khalis Merah touché à la cheville, un mois d'absence évoqué

Selon les informations de Borgia_OL_Académie, le jeune milieu offensif de l'Olympique Lyonnais s'est blessé ce mardi, au lendemain de la reprise de l'entraînement.

Le Lyonnais aurait été victime d'une importante entorse de la cheville à la suite d'un contact avec Enzo Molebe lors d'une séance. Une blessure qui devrait l'éloigner des terrains pendant environ un mois. Si cette indisponibilité venait à être confirmée, Khalis Merah manquerait une grande partie de la préparation estivale. Surtout, sa présence pour les premiers rendez-vous officiels de la saison serait fortement compromise.

Le joueur pourrait notamment être absent pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions, une échéance majeure pour l'OL au début du mois d'août.

Le club lyonnais n'a pas encore communiqué officiellement sur la nature de la blessure ni sur la durée exacte de son indisponibilité.