L'actu de l'OL

Khalis Merah touché à la cheville, un mois d'absence évoqué

Khalis Merah touché à la cheville, un mois d'absence évoqué
Khalis Merah touché à la cheville, un mois d'absence évoqué - Lyon Foot

La préparation estivale débute mal pour Khalis Merah.

Selon les informations de Borgia_OL_Académie, le jeune milieu offensif de l'Olympique Lyonnais s'est blessé ce mardi, au lendemain de la reprise de l'entraînement.

Le Lyonnais aurait été victime d'une importante entorse de la cheville à la suite d'un contact avec Enzo Molebe lors d'une séance. Une blessure qui devrait l'éloigner des terrains pendant environ un mois. Si cette indisponibilité venait à être confirmée, Khalis Merah manquerait une grande partie de la préparation estivale. Surtout, sa présence pour les premiers rendez-vous officiels de la saison serait fortement compromise.

Le joueur pourrait notamment être absent pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions, une échéance majeure pour l'OL au début du mois d'août. 

Le club lyonnais n'a pas encore communiqué officiellement sur la nature de la blessure ni sur la durée exacte de son indisponibilité.

Tags :

Khalis Merah

OL

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.