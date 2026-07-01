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OL : Corentin Tolisso devrait prolonger jusqu'en 2029

OL : Corentin Tolisso devrait prolonger jusqu'en 2029
OL : Corentin Tolisso devrait prolonger jusqu'en 2029 - Lyon Foot

L’histoire devrait continuer entre Corentin Tolisso et l'OL.

Bonne nouvelle en perspective pour l'Olympique Lyonnais et ses supporters. Selon les informations de Foot Mercato, Corentin Tolisso est sur le point de prolonger son contrat avec son club formateur.

Le milieu de terrain de 31 ans devrait signer un nouveau bail de deux saisons supplémentaires. Initialement lié à l'OL jusqu'en juin 2027, l'international français serait désormais engagé jusqu'en 2029, de quoi poursuivre l'aventure lyonnaise pendant encore trois ans.

De retour à Lyon à l'été 2022 après son passage au Bayern Munich, Corentin Tolisso s'est imposé comme l'un des leaders du vestiaire, notamment après le départ d’Alexandre Lacazette

Cette prolongation constituerait un signal fort envoyé par les dirigeants lyonnais, qui souhaiteraient conserver l'un des cadres de l'effectif au moment où le club ouvre un nouveau chapitre sous la présidence de Michele Kang.

Si l'accord est officialisé dans les prochains jours, le champion du monde 2018 poursuivra son histoire avec l'OL.

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