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L'OL officialise l'arrivée de Mads Bidstrup jusqu'en 2031

L'OL officialise l'arrivée de Mads Bidstrup jusqu'en 2031
L'OL officialise l'arrivée de Mads Bidstrup jusqu'en 2031 - DR

Mads Bidstrup à l'OL, c'est officiel.

Le club a annoncé ce mercredi l'arrivée de Mads Bidstrup

Une vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux. A 25 ans, le milieu de terrain arrive tout droit du RB Salzbourg et a signé un contrat jusqu'en 2031. 

Le montant du transfert s’élève à 10,5 millions d'euros auxquels pourront s’ajouter un maximum de 3 millions d'euros de bonus ainsi qu’un intéressement de 10 % sur une éventuelle plus-value future.

"Convaincu par son profil et ses qualités", l’Olympique Lyonnais dit "se réjouir d'accueillir Mads Bidstrup, qui devient le cinquième joueur danois de l’histoire du club".

"C'est un sentiment incroyable et une magnifique opportunité pour moi de rejoindre l'Olympique Lyonnais. J’arrive dans un grand club, avec un stade et des supporters exceptionnels. J’aime défendre, prendre mes responsabilités et être un leader pour l’équipe. Je suis vraiment impatient de jouer pour mes nouvelles couleurs", a de son côté réagi le joueur.

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