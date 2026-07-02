L'OL se sépare de son médecin et de son directeur de la performance

L'Olympique Lyonnais ne prépare pas seulement son mercato sur le terrain. Selon les informations de L'Équipe, le club rhodanien a également décidé de revoir son organisation en interne en procédant à deux changements importants au sein de son encadrement.

Le médecin Manuel Afonso et le directeur de la performance Rick Cost vont quitter leurs fonctions. Les deux hommes devraient être remplacés dans les prochaines semaines, alors que la préparation estivale vient de débuter. Cette décision intervient après une saison marquée par de nombreuses blessures au sein de l'effectif lyonnais. Plusieurs cadres avaient été éloignés des terrains pendant de longues périodes, compliquant la tâche de Paulo Fonseca tout au long de l'exercice.

Ces départs ne seraient pas liés à une remise en cause directe des compétences des deux spécialistes, a rappele L’Equipe. Les dirigeants lyonnais souhaiteraient avant tout insuffler une nouvelle dynamique et repenser l'accompagnement médical et physique de l'effectif afin de limiter les pépins rencontrés la saison passée.

À quelques semaines des tours préliminaires de la Ligue des champions, l'OL espère ainsi repartir sur de nouvelles bases, avec un encadrement renouvelé et l'ambition de réduire au maximum les blessures tout au long de la saison.