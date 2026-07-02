"Ensemble, nous allons reconstruire le club" : le message de Michele Kang aux supporters de l’OL

Quelques heures après avoir officiellement pris le contrôle de l'OL, Michele Kang a tenu à s'adresser directement aux supporters à travers une lettre publiée par le club. La nouvelle propriétaire de l'OL y évoque le début d'une nouvelle ère, placée sous le signe de l'ambition et du rassemblement.

Dès les premières lignes, l'Américano-Coréenne a donné le ton : "Aujourd'hui marque un nouveau départ plein d'espoir pour l'Olympique Lyonnais. Je m'engage pleinement dans cette aventure et je suis vraiment impatiente d'écrire ce nouveau chapitre aux côtés de chacun d'entre vous".

Michele Kang a également tenu à remercier les supporters pour leur fidélité tout au long des derniers mois, marqués par de nombreuses incertitudes autour du club. "Vous avez soutenu le club dans les moments les plus difficiles, et votre passion n'a jamais faibli", écrit-elle, avant de saluer une mobilisation qui, selon elle, a permis de "sauver l'Olympique Lyonnais non pas une, mais deux fois en moins d'un an".

Résolument tournée vers l'avenir, la dirigeante a affirmé vouloir reconstruire un club capable de retrouver les sommets. "Ensemble, nous allons reconstruire le club et lui redonner la place qui lui revient parmi l'élite européenne", promet-elle.

Enfin, Michele Kang a conclu son message : "Ensemble, écrivons un nouveau chapitre glorieux de l'Histoire de l'Olympique Lyonnais". Un message d'espoir qui accompagne officiellement le lancement de son projet à la tête du club rhodanien.