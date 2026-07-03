Mohamed Ouédraogo s'engage avec l'OL pour 2,2 millions d'euros (officiel)

Le club, qui doit se renforcer avant de penser au tour préliminaire de la Ligue des Champions, a annoncé ce vendredi l'arrivée de Mohamed Ouédraogo. Le défenseur international burkinabè arrive en provenance du SCR Altach et s'est engagé pour les cinq prochaines saisons, soit jusqu’au 30 juin 2031.

Le transfert s’élève à 2,2 millions d'euros, auxquels pourront s’ajouter un maximum de 600 000 euros de bonus ainsi qu’un intéressement de 10% sur une éventuelle plus-value future.

A 23 ans, le défenseur, destiné à venir renforcer le couloir gauche, a disputé la saison dernière 35 matchs, pour 4 buts inscrits et 3 passes décisives.

L'OL le présente comme un joueur "solide dans les duels et capable d’apporter offensivement".

"C'est incroyable pour moi de signer à l'Olympique Lyonnais. J'ai toujours beaucoup regardé cette équipe car mon papa était un grand supporter de l'OL. Rejoindre ce club aujourd’hui représente énormément pour moi, c’est un rêve qui devient réalité. J'ai eu beaucoup d'échanges avec la direction et le coach ces derniers jours et tout s'est fait assez vite. Je vais tout donner sur le terrain et j'espère contribuer à la réussite de l'équipe", a réagi Mohamed Ouédraogo.

Il s'agit de la quatrième recrue de l’été après Kaïl Boudache, Mads Bidstrup et Julien Duranville.