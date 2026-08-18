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Fenerbahçe-OL : un vrai test pour Lyon dans l'enfer turc

Fenerbahçe-OL : un vrai test pour Lyon dans l'enfer turc
DR OL

Ce mardi soir, l'OL poursuit son début de saison avec le barrage aller de Ligue des Champions face au Fenerbahçe. Une rencontre redoutée, tant le club turc s'est renforcé.

Il y a, chez certains supporters lyonnais, de la peur d'affronter Fenerbahçe. L'OL a souvent brillé face au club turc, mais ce dernier a réalisé des mercatos impressionnants pour se renforcer et proposer une armada inédite.

Ce barrage aller de Ligue des Champions n'offre pourtant pas de place à la crainte. Car Lyon a un besoin vital de disputer la compétition européenne qui rapporte des dizaines de millions d'euros et fait vibrer ses fans.

"Avoir la possibilité de jouer la Ligue des Champions, c’est historique. Nous n’avons pas joué la Ligue des Champions dernièrement, mais l’OL est un club historique en Coupe d’Europe. Tout le monde au club donne tout pour ramener le club à ce niveau. Ce sera difficile mais nous sommes prêts pour cela", a commenté l'entraîneur Paulo Fonseca en conférence de presse lundi soir.

Le Portugais se méfie également de Fenerbahçe : "Je pense que Fenerbahce est une équipe vraiment forte avec beaucoup d’individualités. Offensivement, c’est une équipe très dangereuse. On doit bien défendre pour pouvoir obtenir un bon résultat".

Renforcée par Mason Greenwood et Romelu Lukaku, la formation turque attend de pied ferme les Rhodaniens à Istanbul.

Mais Lyon a également vu son infirmerie se vider ces derniers jours, sans oublier l'arrivée des dernières recrues. "Mardi, nous pourrons voir un OL plus fort, plus courageux, plus concentré, car on a très bien travaillé et progressé les dernières semaines. Les joueurs savent ce qu’ils doivent faire", a promis Paulo Fonseca.

Coup d'envoi de Fenerbahçe-OL ce mardi à 21h (Canal+).

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2 commentaires
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match chaud le 18/08/2026 à 07:52

L’OL devra avoir du cœur à Istanbul. Face à Fenerbahçe et dans un stade bouillant…. Il faudra souffrir ensemble pour revenir à Lyon avec la qualification en Ligue des champions à portée de main.

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Lissadrro le 18/08/2026 à 07:21

On ne se qualifie pas en LDC pour une manne financière! c’est pour la qualité et prestige de ce trophée !

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