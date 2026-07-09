"Le prix de 12,50 € est prohibitif" : les supporters de l'OL lancent une pétition contre les nouveaux tarifs des parkings relais

La décision ne passe pas auprès d'une partie des supporters de l'Olympique Lyonnais. Alors que le club a annoncé la mise en place d'un tarif de 12,50 euros pour accéder aux parkings relais de Panettes et Eurexpo les soirs de match, une pétition a été lancée afin de demander le maintien de leur gratuité.

Dans leur texte, les initiateurs de la pétition rappellent que ces navettes permettaient jusqu'à présent à "des milliers de supporters de se rendre au Groupama Stadium sans frais supplémentaires". Selon eux, cette nouvelle tarification pénalise particulièrement les fans qui habitent en dehors de la métropole lyonnaise et qui doivent déjà assumer des dépenses importantes liées à leurs déplacements.

Ils soulignent notamment que "les péages, le carburant et l'usure des véhicules" représentent déjà un coût conséquent et estiment que le nouveau tarif de 12,50 euros est "prohibitif", malgré les efforts de covoiturage réalisés par de nombreux supporters.

“L'impact de cette décision va bien au-delà de la simple question de coût. Les jours de match sont bien plus qu'une simple rencontre sportive ; ils sont une célébration de la communauté, un moment de cohésion où les fans, quel que soit leur origine, se retrouvent pour partager leur passion”, écrivent-t-ils avant d'appeler les autorités compétentes à revenir sur cette décision.

Pour rappel, cette nouvelle politique tarifaire fait suite à la fin de la convention qui liait depuis dix ans l'OL et le SYTRAL. Le club explique continuer à financer une partie du dispositif et encourage désormais le covoiturage, estimant que le coût peut être partagé entre plusieurs occupants d'un même véhicule.

Avec cette pétition, les supporters espèrent désormais faire évoluer cette décision avant le début de la nouvelle saison.