A 17 ans, Cluver Sambi Mbungu signe à l'OL jusqu'en 2029 (officiel)

Le club a annoncé ce jeudi soir l'arrivée du jeune milieu de terrain en provenance du SM Caen pour les trois prochaines saisons. Le Congolais de 17 ans s'est engagé jusqu'en 2029.

Arrivé à l'âge de 13 ans au centre de formation du Stade Malherbe de Caen, le joueur né à Kinshasa est considéré comme l'un des jeunes talents prometteurs du football congolais.

L'an dernier, il évolué en N3, disputant 19 rencontres pour trois buts.

A Lyon, Cluver Sambi Mbungu intégrera dans un premier temps le groupe Pro2 dirigé par Gueïda Fofana.

Plusieurs clubs français, mais également européens, s'étaient positionnés pour tenter de convaincre le milieu caennais. C'est finalement le projet lyonnais qui a fait la différence.