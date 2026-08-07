OL : Orel Mangala prêté sans option d'achat à Getafe, un gros salaire (en partie) en moins

Orel Mangala quitte à nouveau temporairement l’OL.

Le club lyonnais a officialisé le prêt de l’international belge à Getafe, où il évoluera jusqu’à la fin de la saison. Aucun transfert définitif n’est prévu dans l’accord puisque le prêt ne comporte pas d’option d’achat.

L'OL ne communique pas sur les modalités de la transaction, mais les Espagnols doivent prendre une partie de son imposant salaire en charge. Nos confrères de l'Equipe évoquaient le montant de 50%.

Arrivé à Lyon en janvier 2024 en provenance de Nottingham Forest, Orel Mangala a disputé 27 rencontres toutes compétitions confondues avec l’OL. Déjà prêté lors de l'exercice 24-25, il évoluait sous les couleurs d'Everton, mais avait été victime d'une rupture des ligaments croisés antérieurs du genou.

À 28 ans, le milieu de terrain reste lié au club rhodanien pour encore deux saisons. Son contrat court jusqu’au 30 juin 2028.

L’Olympique Lyonnais lui a souhaité "une très belle saison en Espagne sous les couleurs de Getafe".