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OL Lyonnes : la recrue Johanna Rytting Kaneryd se blesse sérieusement, saison déjà terminée ?

OL Lyonnes : la recrue Johanna Rytting Kaneryd se blesse sérieusement, saison déjà terminée ?
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Enorme coup dur pour Johanna Rytting Kaneryd et OL Lyonnes. La Suédoise, arrivée cet été, a été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur.

C'est un communiqué terrible qui est tombé ce samedi matin.

OL Lyonnes informe de la blessure et de la longue absence de Johanna Rytting Kaneryd, l'ailière suédoise arrivée cet été après quatre années passées à Chelsea.

Touchée au genou lors d'un entraînement, la joueuse de 29 ans a passé des examens qui ont révélé qu'elle souffrait d'une rupture du ligament croisé antérieur.

Prochainement opérée, Johanna Rytting Kaneryd sera donc indisponible de longs mois, voire toute la saison.

Après le départ de Kadidiatou Diany pour l'Angleterre, Jonatan Giraldez comptait énormément sur Johanna Rytting Kaneryd, présentée en grandes pompes la semaine dernière aux côtés des trois autres recrues que sont Salma Paralluelo, Caroline Weir et Mala Grohs.

Reste à savoir si OL Lyonnes va prendre en compte ce coup dur et retourner sonder le marché des transferts pour consolider son effectif avant le coup d'envoi de la saison de Première Ligue le 4 septembre prochain.

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